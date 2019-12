Qué hacer en Salamanca este fin de semana

I Salón del Libro Infantil y Juvenil

[Biblioteca Torrente Ballester/ 14:00 horas]

Entrega de premios y clausura festivo-musical del I Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca.

Ópera y zarzuela

[Casino de Salamanca/ 12:30 horas]

Camerata Salmantina, con María del Monte (soprano) y Álvaro Lozano (barítono) ofrece un concierto de zarzuela y ópera. Entrada libre.

IV Certamen de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Salamanca

[Teatro Liceo / 17:00 horas]

Se celebrará el IV Certamen de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Salamanca. Es un concurso organizado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, en colaboración con la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca y la Fundación Orfeo. El Certamen es bienal y va dirigido a todos los alumnos que se encuentren matriculados en cualquier curso de una especialidad instrumental, incluida el canto, de Grado Profesional de los conservatorios profesionales. El ganador obtendrá como premio ser el solista que acompañará a la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca en un concierto de temporada en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música.

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.