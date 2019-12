Qué hacer en Salamanca en Nochevieja

Ofrenda a Unamuno de Amenábar

[Monumento a Miguel de Unamuno (C/Bordadores), 12:30 horas]

El oscarizado cineasta español Alejandro Amenábar será el encargado de depositar la ofrenda floral a Miguel de Unamuno, durante el tradicional acto con el que cada 31 de diciembre los salmantinos rinden homenaje al escritor, filósofo y político, con motivo del aniversario de su fallecimiento. La elección de Alejandro Amenábar responde a su contribución a la difusión de la figura de Unamuno, a través de su película ‘Mientras dure la Guerra’, que cuenta con 17 nominaciones a los Goya, y que ha colocado en el foco de la actualidad a Unamuno y a Salamanca.

Campanadas adelantadas en el barrio Vidal

[Plaza del Barrio Vidal, 12:00 horas]

Un año más Asecal programa la “Mediovieja” a las 12 de la mañana. En la plaza del barrio Vidal recibirán la entrada del nuevo año doce horas antes con vecinos del barrio y todos aquellos que deseen pasar un rato divertido. Al son de 12 campanadas se comerán las uvas previamente repartidas entre todos los asistentes. Esta actividad está enmarcad adentro de las acciones que Asecal realiza desde el programa municipal de Educación de Calle que esta entidad ejecuta en las zonas de Pizarrales y San Bernardo.

Campanadas bajo el reloj del Ayuntamiento

[Plaza Mayor/ 00:00 horas]

Para aquellos que prefieran vivir la experiencia a ‘pie de reloj’, pueden acercarse hasta la Plaza Mayor de Salamanca para disfrutar de las campanadas acompañados del resto de salmantinos y empezar el 2020 en un escenario único como es el ágora charro.

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy / Consulte aquí del horario especial para Navidad]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.