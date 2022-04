Agathe Cortes presenta en Salamanca su novela ‘Gacelas que comen leones’

Su pasión por ser actriz fue un sueño que tuvo que abandonar. Agathe Cortes ha llevado aquella experiencia a la novela “Gacelas que comen leones” (Suma de Letras), que este jueves presentó en la Librería Santos Ochoa de Salamanca.

“Durante el confinamiento”, explica la autora a LA GACETA, “realicé el listado de las cosas que me habían hecho daño a lo largo de mi experiencia como actriz en París. Con la autoficción me he protegido detrás de ese juego entre realidad y ficción. Y también he aprovechado la novela para denunciar situaciones que he oído, aunque yo no las haya vivido”.

En “Gacelas que comen leones” Alicia sueña con ser actriz, así que hace las maletas y se traslada a París. En la ciudad del Sena conoce a Lisa y a Aurore, y lo que empieza como un sueño se convierte en una auténtica pesadilla.

Alicia bien podría ser Agathe Cortes. Con dieciocho años, Agathe se trasladó a París para cumplir su ilusión de ser actriz y estudiar Literatura Moderna en La Sorbona. Al igual que para Alicia, la protagonista de su novela, para Agathe el sueño de convertirse en actriz se volvió una pesadilla. Agathe abandonó la actuación y recondujo su carrera hacia el periodismo.

“Con esta novela basada en mi experiencia, en mis sentimientos y en mis observaciones”, dice la autora, “no pretendo nada más que romper un silencio que me dominó durante años y decir en voz alta lo que muchas personas ya saben. Es una manera de contar acciones y comportamientos que no deberían normalizarse. También quizás sea una forma humilde de denunciar la presión que sienten las actrices y más en general, las mujeres, en un mundo dominado por prejuicios anclados en una sociedad patriarcal. Un mundo dónde la humanidad se tira de cabeza en una carrera incoherente hacia una perfección que no existe, pero que destruye”.

A su paso por Salamanca Agathe Cortes recordó cómo renunció a ser actriz: “Lo pasé mal. Ser intérprete no se correspondía con lo que yo me esperaba. Para mí, el teatro era humanidad, arte, trabajo en equipo... pero estaba en una casilla y me convertí en un producto; un producto que es tu cuerpo, tu manera de pensar, tu actitud... Es un producto que van modelando. Y lo que para mí era una pasión —con la que podía ser payasa, joven o vieja, chico o chica, hacer drama o comedia — se convirtió en una obsesión por encajar, porque no quería renunciar”.

En 2019 Agathe Cortes volvió a Madrid, cursó el máster de periodismo de “El País” y se especializó en ciencia. Actualmente es responsable de comunicación de AseBio (Asociación Española de Bioempresas). “Gacelas que comen leones” es su primera novela”, aunque está dedicando las tardes, los fines de semana y las vacaciones a escribir.