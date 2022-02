Afincados en Salamanca dan su testimonio sobre Rusia y Ucrania

Eso sí, la situación de incertidumbre continua ha hecho que a lo largo de los últimos años hayan sido muchos los que hayan decidido dejar atrás Ucrania. “Me duele mucho que la gente se vaya del país por miedo. No te digo ahora por los últimos movimientos, me refiero a que en todos estos años muchos se han salido en busca de una vida mejor . Si tienen cualquier posibilidad de irse a trabajar fuera lo hacen. Muchos han acabado en Hungría o la República Checa”, dice Yuliya, quien precisamente hizo lo mismo hace ya 18 años para poder tener una mayor calidad de vida.

Lleva 18 años viviendo en Salamanca y procede de la ciudad de Jersón, a poco más de 100 kilómetros de la frontera. Tanto ella como sus amigos y familia hablan ucraniano y ruso por igual y asegura que entre la población directamente no hay conflicto. Sin embargo, Yuliya Raina afirma que desde el año 2014 ha sido un no parar. “Desde entonces están en combate”.

Ivan Symonovych

Dice que cuando en 1991 se desmoronó la Unión Soviética, cada uno de los quince territorios que la integraban tomó su propio camino y la economía de Ucrania cayó en picado. Por ello en el año 2000 el ingeniero industrial Ivan Symonovych hizo las maletas y junto a su mujer y sus tres hijos aterrizaron en la capital del Tormes.

Los primeros años trabajaron como mayordomos de una familia y actualmente, junto a su esposa, lo hace en una residencia del Alto del Rollo. Ivan Symonovych tiene 63 años y pese a sentirse uno más en España aún tiene mucha familia en Ucrania, a donde viaja en coche una vez al año. “Tengo allí un hermano, dos hermanas, sus respectivas familias, muchos amigos... Además tengo propiedades, tengo un taller, tierras para cultivar y mis hijas tienen sus casas y por eso lo estamos viviendo muy preocupados”, dice.

Ivan Symonovych reconoce que no sabe qué pasará por la cabeza de Vladimir Putin pero tiene claro que “a los pobres rusos no les hace falta Ucrania. Y a Putin tampoco, él solo quiere recuperar el imperio que tenía antes de 1917. No creo que se atreva a atacar. Provocará pero no creo que tenga valor porque detrás de Ucrania hay territorios muy potentes como Polonia, Estados Unidos, la propia Unión Europea... Sinceramente creo que quiere asustar y nada más. Es una de las muchas amenazas que ha hecho a lo largo de su trayectoria”, concluye el ingeniero.