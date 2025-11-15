La AEMET pone fecha al fin de la borrasca 'Claudia', pero anuncia la llegada definitiva del frío a Salamanca La llegada de vientos fríos del norte de latitudes altas producirá una bajada «importante» de las temperaturas

La Gaceta Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Este fin de semana se esperan lluvias y vientos intensos en buena parte de la Península, además de un descenso térmico que se agudizará el próximo martes, cuando habrá valores por debajo de lo normal para la época, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Y Salamanca no escapará a ello.

En concreto, las zonas donde se espera más lluvia este fin de semana será el oeste peninsular, el entorno de los Pirineos y Andalucía.

Para hoy, sábado, Del Campo ha indicado que será una jornada similar a la vivida este viernes, con lluvias en la mayor parte de la Península. Se esperan precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, en amplias zonas de Andalucía, donde vendrán acompañadas de tormenta, en el entorno del sistema central, en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila y de Salamanca. Además, como en la provincia ha llovido mucho en los días previos, es previsible que los ríos bajen con mucho caudal, por lo que el portavoz ha pedido tener precaución.

De cara al domingo, 'Claudia' irá perdiendo intensidad, aunque todavía dejará lluvias, pero, en general, ya serán menos intensas que en los días previos.

Para el lunes, Del Campo ha avanzado que 'Claudia' dará «sus últimos coletazos» y, de cara al martes, ha previsto que el tiempo cambiará «definitivamente». Así, llegarán vientos fríos del norte de latitudes altas y se producirá una bajada «importante» de las temperaturas, que comenzará con las temperaturas mínimas, es decir, las nocturnas. Este día, habrá ya heladas de madrugada en el interior de la mitad norte peninsular y en puntos del centro, sobre todo en páramos. En Salamanca, las temperaturas se desploman llegándose a esperar en la capital los 0 grados.

Del Campo ha indicado que, aún con incertidumbre, con la información disponible, es posible que las heladas persistan hasta finales de semana y que las temperaturas no comiencen a subir hasta el próximo fin de semana.