Adventia busca inversor, “pero no hay nada hecho ni cerrado”

La escuela de pilotos salmantina Adventia no se ha vendido, pero está inmersa en un proceso inversor en el que, entre otras condiciones, se exige que no se mueva de Salamanca y que continúe con el grado como centro adscrito de la Universidad de Salamanca. La decisión de captar inversores fue ratificada este martes por unanimidad por el Consejo Directivo de la confederación empresarial CEOE-Cepyme Salamanca, que acapara más del 99% de las acciones de la Fundación Salamanca Progreso a la que pertenece la escuela. “Habrá un proceso inversor sí o sí. Pero si la oferta no satisface, continuaremos con él”, defendió Elena Borrego, presidenta de Adventia, que compareció junto al presidente de CEOE, Diego García, tras la reunión del Consejo Directivo que terminó pasadas las nueve de la noche. Insistieron en que, “al contrario de lo que se ha difundido”, Adventia no se ha vendido y que se siguen recibiendo ofertas.

La intención de la Confederación es clara en cuanto a la venta de sus acciones. “La escuela se adquirió cuando atravesaba un mal momento y la Confederación ha ejecutado un proceso brillante en todas sus etapas. Pero el tiempo de tutela ha llegado a su fin, tenemos que dejar volar al niño, nunca mejor dicho”, aseveró Diego García, convencido de que la gestión a través de la organización lastra el desarrollo del centro para innovar y para que tenga una proyección “brutal”, debido a que el proceso de toma de decisiones es más lento de lo que se requiere. “A día de hoy nosotros aportamos menos que otras personas”, insistió. No habrá despidos y cuando se ejecute la operación la plantilla se subrogará, avanzó García, quien insistió en tranquilizar a alumnos, padres, profesores y trabajadores de Adventia: “Solo se venderá si hay garantías de proyección”. Los responsables informaron de que el proceso de captación de inversores se abrió hace seis meses y negaron que se hiciera a oscuras. “Hemos informado del mismo al rector, a los mandos del centro, a Senasa y a la base de Matacán”, insistió Borrego. Advirtió de que, por ahora, “no hay nada hecho ni cerrado”, aunque ayer mismo recibió dos nuevas ofertas.