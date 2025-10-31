Adjudicadas por 9,3 millones de euros las obras de reforma de la Audiencia Provincial Antes de que comiencen los trabajos, será necesario trasladar al personal tanto de la Audiencia como de los demás órganos judiciales con sede en este edificio al inmueble colindante situado en el número 39-41 de la Gran Vía, que está acondicionado desde hace meses para este fin

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 18:31 Comenta Compartir

La Secretaría de Estado de Justicia ha adjudicado ya las obras de rehabilitación del edificio de la Audiencia Provincial en Gran Vía. Tal y como había avanzado LA GACETA a partir de los informes técnicos, será Cotodisa Obras y Servicios la compañía encargada de acometer estos trabajos, cuyo presupuesto de ejecución se ha abaratado en 783.654 euros gracias a la rebaja ofertada por la empresa. Finalmente, los trabajos costarán 9.327.107 euros (IVA incluido). Una vez firmado el contrato, las obras durarán 34 meses.

Antes de que comiencen los trabajos, será necesario trasladar al personal tanto de la Audiencia como de los demás órganos judiciales con sede en este edificio al inmueble colindante situado en el número 39-41 de la Gran Vía, que está acondicionado desde hace meses para este fin. El Ministerio cuenta ya con un plan de reordenación que implicará cambiar de ubicación, al menos, siete tribunales.

Uno de los principales retos de esta intervención es eliminar las barreras arquitectónicas, por lo que se creará una pequeña rampa para acceder al edificio. Además, las puertas existentes se sustituirán por rejas para hacer el acceso al edificio judicial más transparente y accesible.

Recuperar la esencia de la construcción con un nuevo lucernario

Dos son las premisas principales que Justicia persigue en esta obra de reforma del edificio de la Audiencia Provincial: recuperar la esencia de la construcción y restaurar la cubrición superior del patio original.

Para la primera tarea, se eliminarán ciertos añadidos impropios. Se suprimirá la entrada al edificio por la Plaza de la Constitución y la escalera que parte de ella, así como otra que baja al sótano y un ascensor próximo. Con el mismo objetivo, se quitará la terraza de la última planta situada junto al cuarto de maquinaria. Sí se respetará la escalera imperial, por su impronta en el edificio, que permite el acceso público desde la planta baja hasta la segunda.

Por otra parte, la obra de recuperación más prioritaria son las cubiertas, según señala el proyecto. Se retirará el actual casetón de acceso a las instalaciones y se restaurará el faldón con teja árabe, conforme a su diseño original. Para cubrir el patio original, se creará un lucernario, que permitirá iluminar con luz natural los espacios interiores.