Adiós al último vino a granel de Salamanca

La actualización de una renta antigua va a dejar a la ciudad sin una de sus pocas puertas secretas hacia el pasado, hacia mediados del siglo XX. Aquella época en la que la costumbre era comer con un vaso de vino a granel porque no había tetra brick. El 31 de diciembre Amelia pondrá por última vez las trapas de madera a su bodega de la calle Vasco de Gama. El establecimiento se ha mantenido prácticamente intacto desde que el primer propietario lo abrió en 1948. Sus cubas de barro, su mostrador, su suelo y sus puertas de madera. “Mi suegro cogió el negocio en el 75 y en el 77 me hice cargo yo hasta ahora”, recuerda Amelia que, tras quedar viuda, ha criado entre sus paredes a sus dos hijos. Desde entonces el negocio se ha adaptado y sigue dando para vivir, aunque no tanto como para hacer frente a una actualización del alquiler, ya que hasta ahora pagaba una renta antigua. “Al principio solo vendíamos gaseosa, cerveza y vino, todo a granel. Los clientes venían con garrafas, cubetos y botas”.

En aquellos años vendía 10.000 litros de vino al mes, hoy roza los 50.000 al año de caldos de mesa cosecheros de Asturias y, sobre todo, de Toro. Tintos, blancos moscateles y hasta vermut. En estos años Amelia ha vivido la época gloriosa del vermú, su hundimiento y, desde hace tres años, el resurgir de la bebida. Los extranjeros hacen turismo entre sus paredes mientras los clientes de toda la vida ya añoran entrar en la tienda en la que con los años las estanterías han abierto hueco a las botellas de alcohol. “Antes vendíamos incluso coñac al por mayor, pero después la ley obligó a que las de más de 18º se comercializaran en botellas”. Amelia confiesa que deja mucha vida en la bodega. “Me ha gustado mucho estar aquí, sobre todo el trato con la gente. Ahora me tocará cambiar el chip”. Su hijo Carlos la anima diciéndole que se va “en todo lo alto” porque no la echa la falta de clientes, sino una renta.