Adiós al ruinoso edificio de Calzada de Medina que se había convertido en un foco de suciedad

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) procedió este lunes al derribo de un edificio de su propiedad situado en calzada de Medina 77, pasado el antiguo Mercasalamanca. Se trata de una antigua casa asociada a la explotación del ferrocarril, en concreto era donde residía el guardés de las agujas de la línea hacia Zamora, es decir, de la clausurada Ruta de la Plata. Aunque el guardés residió allí después de la clausura de la línea, cuando cesó en su uso la casa fue víctima de actos vandálicos y se encontraba en un estado “deplorable”, según Adif.

Este ha sido el motivo por el que procedió a solicitar licencia de derribo al Ayuntamiento de Salamanca el pasado mes de octubre, acto que ejecutó ayer en tan solo una jornada, dado que la planta de la casa era de 184 metros cuadrados, a los que había que sumar dos patios y un almacén. Según el informe presentado al Consistorio, entre los materiales del edificio también había placas de fibrocemento con amianto.

No había problemas. “Es cierto que alguna vez entraba algún chaval en la casa, pero a nosotros no nos habían dado problemas, no es como en otra nave aquí cerca que se metían los chicos”, asegura Alberto Calvo, trabajador de un concesionario de coches cercano. “Parecía como una vivienda con casetillas como chabolas alrededor y todo abandonado”, describe el vecino que insiste: “No era un foco de problemas”.

Los vecinos de esta zona y los usuarios que suelen ir a pasear por allí agradecen la limpieza del solar, que prácticamente se ejecutó durante la jornada de ayer. “Como ahora ya no vivía nadie, había mucho riesgo de que las ratas camparan a sus anchas. El derribo viene bien, sobre todo por la limpieza”. Además, Alberto Calvo añade que el acondicionamiento de este espacio se suma a las obras de del futuro carril bici que conectará con puente Ladrillo. “Ahora la zona va a quedar mucho mejor”, valora el hombre, que incluso llegó a conocer al antiguo guardián. “Nosotros llevamos aquí más de 20 años y recuerdo perfectamente al trabajador y a su familia”. Cabe recordar que una vez que se clausuró primero la Ruta de la Plata para tránsito de viajeros en 1985 y después para mercancías la vía cayó en desuso, tanto que el tramo de calzada de Medina que transcurre sobre las vías se ha hormigonado.