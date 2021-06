El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes una moción conjunta, con el voto a favor de todos los grupos municipales, para instar al Ministerio de Fomento y a Renfe a que restablezca las conexiones de tren Alvia entre Salamanca y Madrid y viceversa, así como el aumento de frecuencias. Además, los grupos han solicitado que los bonos ofertados por Renfe tengan una duración de 20 días en el caso de los bonos Tarjeta Plus 10 y de 60 días en el caso de los bonos de la Tarjeta Plus, que cuenta con entre 30 y 50 viajes.

Además, también se ha aprobado este viernes una moción en contra de la concesión de indultos a los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo. Todo ello después de un intenso debate con cruce de acusaciones entre los partidos del equipo de Gobierno, PP y Cs, promotores de la moción, y los grupos de la oposición. Socialistas y Grupo Mixto han reprochado al PP que fue el Gobierno de Aznar quien más indultos ha concedido en democracia.

La edil de Podemos Carmen Díez se mostró partidaria de “una amnistía” en lugar de un indulto, al tiempo que aseguró que “el problema no se soluciona con cárcel ni incomprensión”, además de instar a derogar o reformar el delito de sedición. También instó a “hablar tranquilamente” del problema catalán para darle una solución.

Virginia Carrera (IU) acusó a populares y naranjas de “que quienes más gritan son los que más indultos realizan”, aludiendo a los llevados a cabo por el Gobierno Aznar. “Lo que pasa es que es una cuestión de democracia y ustedes no aceptan las normas cuando no les gustan”.

La respuesta desde el equipo de Gobierno llegó en primer lugar por parte del portavoz de Cs, Fernando Castaño, quién aludió a la “superioridad moral de la izquierda” para llevar a cabo cualquier acción “con total impunidad”. “Este indulto es un abuso de derecho y social” añadió, mientras que lamentó la comparación del ministro Ábalos con el indulto a Mandela. Por último, lamentó la posición actual del “PSOE”, un partido al que -añadió- admiró “profundamente”. “No puedo entender cómo pueden poner en esta tesitura a todos los españoles. Alguno de ustedes debería avergonzarse”, sentenció.

Por su parte, Fernando Rodríguez, portavoz municipal del PP, aludió a que “la ley que regula la concesión de indultos explica que tienen que concurrir razones de justicia, equidad y utilidad pública” y el informe del TS no reconoce estos aspectos en los condenados, según explicó. “No se pueden comparar unos indultos con otros, a unas personas que no muestran arrepentimiento alguno y dicen que lo volverán a hacer”, añadió. Para concluir, Rodríguez lamentó la comparación “de Junqueras y Mandela” puesto que “el único apartheid es el que imponen los separatistas catalanes con quienes no comparten su idea”, para calificar esta situación como “un atropello y una traición a los españoles”.