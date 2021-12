Acopio a cuentagotas de mercancías por parte de clientes y empresas ante la huelga del transporte

Las fechas marcadas en el calendario para la actividad económica van del 20 al 22 de diciembre, los días en los que está convocada la huelga del transporte en toda España. Una movilización que ha llevado ya a algunas empresas a movilizarse para hacer acopio de algunas mercancías por si finalmente las negociaciones entre el sector y el Gobierno no acaban bien y el paro se mantiene.

“Si se ha notado que hay algunas empresas que han decidido aumentar su stock en previsión a lo que pueda pasar. No obstante, todavía no se trata de nada extraordinario”, explica Antonio Flórez, secretario de la asociación de comerciantes Aesco. Señala que en principio no debería haber grandes repercusiones de la huelga, si finalmente se celebra, ya que “hay suficiente material”. En los únicos sectores que apunta que podría haber más problemas sería en la alimentación y los combustibles, donde resulta más difícil trabajar con previsión.

El presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo, confirma que en tema de alimentación sí se nota un incremento de compras para hacer acopio de cara a esos días, aunque se circunscribe en la mayoría de casos a productos congelados, que aguantan perfectamente. “En fresco es imposible”, precisa.

En el caso de las gasolineras, por el momento no se plantean incrementar sus reservas de cara al paro de los transportistas. “Todavía es muy pronto para hacerlo. Los tanques de la mayoría de estaciones de servicio tienen unas dimensiones limitadas, para garantizar las ventas durante unos pocos días”, apunta Lorenzo Colomo, presidente de la asociación de estaciones de servicio de Salamanca. Por eso señala que el acopio de combustible se producirá dentro de una semana.

En cuanto al comportamiento de los consumidores, las empresas no han notado nerviosismo alguno. Es cierto que sí se ha adelantado la compra de determinados alimentos propios de Navidad, aunque también influido por los altos precios, y que durante un par de semanas se notó un incremento de clientes en las jugueterías. Sin embargo, el ritmo de ventas en el resto de sectores ha sido el habitual por estas fechas.