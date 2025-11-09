Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Javier Tamames, presidente de ACONSA.
CONTENIDO PATROCINADO

ACONSA impulsa el valor de la vivienda

La asociación del sector empresarial de la construcción y los servicios auxiliares destaca la importancia del mismo como motor económico de Salamanca

EÑE

Salamanca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 05:30

ACONSA

  • Dirección C/ San Juan de la Cruz, nº9. C. P. 1ºC 37001 Salamanca

  • Teléfonos 923 137 138 / 609 200 257

  • Página web www.construccionsalamanca.es

  • Correo electrónico aconsa@construccionsalamanca.es

La Agrupación Empresarial de la Construcción y Servicios Auxiliares de Salamanca (ACONSA) reafirma su compromiso con la actividad empresarial del sector y con la generación de empleo y riqueza en la provincia.

La organización subraya la necesidad de mantener un mercado de la vivienda dinámico, eficiente y adaptado a las demandas actuales de los ciudadanos con el objetivo de atender de manera eficiente sus necesidades.

ACONSA agrupa a las principales empresas del sector y representa sus intereses ante los retos que plantea la evolución del mercado.

Entre ellos, destacan el incremento de los costes productivos, la dificultad para incorporar mano de obra cualificada y la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas.

Para la patronal del sector de la construcción y los servicios auxiliares, el fortalecimiento del tejido empresarial local es la clave para garantizar un crecimiento sólido y estable.

«El sector de la construcción aporta valor, empleo y profesionalidad a Salamanca. Nuestro objetivo es seguir avanzando en calidad, innovación y formación para responder a un mercado cada vez más exigente», señala Javier Tamames, presidente de ACONSA.

La asociación reafirma su papel como referente en la promoción de la excelencia empresarial y en el impulso de un modelo de construcción que potencie la inversión, la eficiencia y el desarrollo económico provincial.

