ACONSA impulsa el valor de la vivienda
La asociación del sector empresarial de la construcción y los servicios auxiliares destaca la importancia del mismo como motor económico de Salamanca
EÑE
Salamanca
Domingo, 9 de noviembre 2025, 05:30
ACONSA
-
Dirección C/ San Juan de la Cruz, nº9. C. P. 1ºC 37001 Salamanca
-
Teléfonos 923 137 138 / 609 200 257
-
Página web www.construccionsalamanca.es
-
Correo electrónico aconsa@construccionsalamanca.es
La Agrupación Empresarial de la Construcción y Servicios Auxiliares de Salamanca (ACONSA) reafirma su compromiso con la actividad empresarial del sector y con la generación de empleo y riqueza en la provincia.
La organización subraya la necesidad de mantener un mercado de la vivienda dinámico, eficiente y adaptado a las demandas actuales de los ciudadanos con el objetivo de atender de manera eficiente sus necesidades.
ACONSA agrupa a las principales empresas del sector y representa sus intereses ante los retos que plantea la evolución del mercado.
Entre ellos, destacan el incremento de los costes productivos, la dificultad para incorporar mano de obra cualificada y la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas.
Para la patronal del sector de la construcción y los servicios auxiliares, el fortalecimiento del tejido empresarial local es la clave para garantizar un crecimiento sólido y estable.
«El sector de la construcción aporta valor, empleo y profesionalidad a Salamanca. Nuestro objetivo es seguir avanzando en calidad, innovación y formación para responder a un mercado cada vez más exigente», señala Javier Tamames, presidente de ACONSA.
La asociación reafirma su papel como referente en la promoción de la excelencia empresarial y en el impulso de un modelo de construcción que potencie la inversión, la eficiencia y el desarrollo económico provincial.