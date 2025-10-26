El absentismo se dispara en Salamanca: más bajas de larga duración que en pandemia Uno de cada 15 trabajadores de Salamanca falta cada día a su puesto de trabajo por patologías o accidentes no profesionales y en los últimos seis años el gasto de las bajas laborales por contingencias comunes se ha duplicado: de 91 a 180 M€

Las enfermedades comunes y los accidentes no laborales son la causa de que uno de cada 15 trabajadores falte cada día al trabajo en Salamanca. El absentismo laboral se ha disparado, especialmente el de larga duración. Al finalizar el pasado agosto, las mutuas mantenían abiertos en esta provincia 795 procesos de baja con duración superior a 365 días. Son el triple de las que se contabilizaron hace tres años (253 en agosto de 2022) y ya superan con creces las registradas en el peor periodo de la pandemia, según los datos del sistema de información sectorial de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA). Son un 22 % más que en septiembre de 2020 tras la primera ola de la covid. Una tendencia muy similar a la que se está experimentando tanto en Castilla y León como en el conjunto de España.

Pero no solo se han incrementado las bajas por contingencias comunes de larga duración. En 2024 el sector de las mutuas, que cubre una población de 101.197 trabajadores —tres cuartas partes del total—, abrió en Salamanca 20.610 procesos por este motivo. Son un 7 % más que en el ejercicio anterior y casi un 30 % más que en la prepandemia. ¿Qué suponen estas cifras? Conforme al reciente informe sobre absentismo laboral publicado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), las bajas con origen no laboral que se producen en la provincia equivalen a 7.912 trabajadores que no acuden ni un solo día del año a trabajar. En seis años, desde 2018, periodo que analiza este estudio el incremento ha sido del 38,2 %.

Es cierto que la duración media de las bajas por enfermedad común o accidente no laboral fue inferior en 2024 que en 2020 y 2021, en pleno periodo covid. Pero en los dos últimos años ha aumentado en casi una semana, de 58,87 a 64,63 días. Y los procesos de larga duración, que superan los 365 días, se han disparado en los ocho primeros meses de 2025, datos que no se han incluido en el último informe de AMAT, pero que apuntan a un importante retraso en la incorporación de los trabajadores a su puesto de trabajo.

Al igual que viene ocurriendo en los ejercicios anteriores y en la misma línea que en todo el territorio nacional, el día de la semana en el que más bajas por enfermedad común se inician es el lunes —5.916 en 2024, el 28,7 % del total—, mientras que los viernes se reducen a la mitad —2.815, 13,6 %—. Y los fines de semana tan solo se inician un 4,7 % —965—.

Pese a todo, Salamanca es la provincia de Castilla y León con menor incidencia de este absentismo laboral por causas ajenas al trabajo. El número mensual de procesos iniciados respecto a la población protegida se situó el pasado año en un 16,97 %, muy por debajo de la incidencia media en Castilla y León, que se sitúa en un 24,89 %, y de España, con un 31,22 %. Pese a ello, en los últimos cuatro años este indicador ha aumentado en casi seis puntos.

El impacto económico de estas bajas laborales supuso el pasado año más de 180 millones de euros, en gastos para las mutuas y la Seguridad Social. En seis años los costes vinculados con el absentismo por contingencias comunes casi se han duplicado, ya que en 2018 era de 91 millones. El gasto medio de cada proceso asciende a 8.747 euros, un importe un 46 % más elevado que hace seis años. El coste de estos procesos para las empresas de la provincia ascendió el pasado año a 37,28 millones de euros teniendo en cuenta las prestaciones económicas, el coste de los complementos y mejoras, y de las cotizaciones. Solo en el último año el gasto se ha elevado en siete millones, que supone un incremento superior al 23 %.

Desde las mutuas consideran que estos costes son mayores por el «laberinto burocrático existente para la gestión de las bajas, la falta de médicos en atención primaria y especialistas del Servicio Público de Salud, así como de médicos Inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, junto con el incremento de las listas de espera en la Sanidad Pública, entre otras causas». Por ello, solicitan que se amplíen sus facultades para lograr una mayor eficiencia en estos procesos.

Hoy hay 2.187 trabajadores más de baja cada día por contingencias comunes que hace seis años. Es el dato más claro para entender el impacto que sobre la economía salmantina tiene el aumento del absentismo laboral que se ha producido desde 2018. Conforme al reciente informe publicado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, el porcentaje de trabajadores que no acudieron ni un solo día del año a su puesto de trabajo ascendió en 2024 a un 6,54 %. Es casi punto y medio más que en 2018, cuando era del 5,14 %. Es, por otro lado, la proporción más baja de todas las provincias de Castilla y León, donde la media se sitúa en el 8,95 %.