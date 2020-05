AbreSOS, la fabulosa iniciativa solidaria de los vecinos de la calle Pollo Martín

Pocas veces un vocablo puede expresar tantas cosas, tantos sentimientos, con tan pocas letras. AbreSOS. Abrazos, besos, abrir (negocios), SOS (ayuda). En los últimos días, Salamanca se ha ‘empapelado’ con numerosos carteles con los que los vecinos de la calle Pollo Martín han tratado de apoyar a los negocios que han estado cerrados durante mes y medio y, al mismo tiempo, insuflar ánimos a todos los que, de algún u otro modo, lo pasan mal como consecuencia de la situación creada por el COVID19. “Trata de resumir la apertura de negocios, que la gente no podía salir, y al ver la campaña de ‘Se traspasa’ de la hostelería, pensé que hacía falta un chute de energía positiva, porque si no, nos va a ir muy mal en el futuro”, reconoce Isabel Pereira, vecina de Pollo Martín y promotora de esta iniciativa. Pero el origen del ‘palabro-vocablo’ tiene un origen pedagógico, según explica. “Un grupo de padres hicimos un vídeo de agradecimiento a un profesor de María Auxiliadora. Se emocionó tanto que nos escribió un correo y la palabra le salió del corazón: muchos abresos. Y cuando vimos que muchos negocios abrían, que muchos tenían descubiertos en sus cuentas, se me ocurrió lo de AbreSOS, que incluye algo sentimental, del corazón, es emotivo y así animamos”, explica.