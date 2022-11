Abiertos tres expedientes en Salamanca por vender vapeadoras en máquinas expendedoras

Los agentes de la Policía Local han detectado y ordenado la retirada de la venta de vapeadores de tres máquinas expendedoras instaladas en la ciudad, para después abrir expediente sancionador a los infractores. Es el resultado de una campaña de inspección abierta específicamente para el control de la comercialización de este tipo de cigarrillos electrónicos, que no se pueden vender a menores de 18 años. Según fuentes del Ayuntamiento de Salamanca, los agentes inspeccionaron ocho máquinas y en tres de ellas hallaron la irregularidad.

Las empresas se enfrentan ahora a la posible apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta por venta de este tipo de artículos sin control, aunque los agentes de la Policía Local han comprobado que no se han vuelto a poner a la venta. Además, han advertido al resto de establecimientos con máquinas expendedoras que no pueden comercializar vapeadores.

La Ley del Tabaco 28/2005, de 26 de diciembre prohíbe expresamente vender o entregar a personas menores de 18 años productos del tabaco, “así como cualquier otro artículo que le imite e induzca a fumar”. A todo ello se suma que la edad mínima para comprar un váper en España es de 18 años, da igual si este tiene o no nicotina. En cuanto a su comercialización, actualmente se permite en establecimientos minoristas, que deben tener un distintivo que identifique la prohibición de su venta. El cigarrillo electrónico comenzó a hacerse popular en España por el año 2009, inicialmente vinculado a aquellas personas que querían dejar de fumar al considerarlo inocuo, aunque los estudios posteriores han demostrado que no lo es. Por eso la ley no permite su venta a menores, dado que también se considera una puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional. Su futuro no es muy esperanzador, ya que el anteproyecto de ley del mercado de tabacos prohibirá su venta online y se equipará su fiscalidad a la de los cigarrillos tradicionales.