Abierta la matrícula para el próximo curso sin la modalidad de Bachillerato general

La matriculación para el próximo curso empezó el pasado viernes y se alargará hasta el 30 de junio en el caso de Infantil y Primaria, mientras que para Secundaria y Bachillerato acabará el 12 de julio. Es precisamente en esta última etapa donde existen más dudas de cara a la aplicación de la Lomloe, que se estrena a partir de septiembre. Una de las novedades es que en Bachillerato habrá cinco modalidades, pero en Salamanca en principio solo estarán disponibles tres. El de música y artes escénicas y el general, dos de los nuevos, no se pondrán en marcha salvo cambio de última hora.

El caso que más extraña es el del general, una modalidad por la que se había interesado un número importante de alumnos y que pretende ser, en teoría, una mezcla entre el de Ciencias y Humanidades. La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha mantenido que se trata de una potestad de la Comunidad ofrecerlo o no —la Lomloe no obliga—. La Administración, en reuniones con los sindicatos, ha mostrado su escepticismo sobre su utilidad por no estar suficientemente desarrollado y desconocerse qué salida posterior tendría. El resultado es que a estas alturas ningún centro lo ofrece en Salamanca.