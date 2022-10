Abascal relega dentro de Vox a su único diputado por Salamanca

Santiago Abascal ha hecho otro movimiento interno en Vox tras la salida traumática de Macarena Olona que afecta al único diputado de la formación verde por Salamanca. Víctor González Coello de Portugal ha sido apartado de la vicepresidencia y relegado a una vocalía segunda.

El parlamentario por Salamanca restó este viernes importancia a los cambios y aseguró que en algunas ocasiones son muy necesarios. “Hay que verlos como una oportunidad en un momento en que Vox está consolidándose”. Elogia la figura del catalán Ignacio Garriga, que es quien desempeñará la secretaria general, el puesto más ingrato dentro de cualquier organización política. “Lo va a hacer muy bien, en un momento muy complicado porque hay que hacer las listas electorales de cara a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo”, ha dicho González Coello de Portugal.

Con este movimiento, el líder del partido verde, Santiago Abascal, ha querido dar respuesta al “tsunami” que ha supuesto la convulsa salida y las críticas posteriores de una de las figuras más reconocidas y queridas de Vox, la ya exdiputada y candidata a la Junta de Andalucía, Macarena Olona. La candidata por Andalucía aseguró recientemente en una entrevista que no había democracia interna en Vox “Yo pido a toda la familia de Vox, que es mi familia, que no dejéis que ganen quienes quieren sembrar división. Aunque estén dentro”, advirtió. Sus delaciones removieron los cimientos que hasta entonces parecían férreos en el partido de Abascal. El diputado por Salamanca considera que esas declaraciones las debió hacer cuando ocupaba un puesto de responsabilidad en el partido y no ahora.

La exparlamentaria dejó la organización “por motivos personales” después de no cumplirse las expectativas creadas en Andalucía y al verse condenada a la oposición. Tras un periodo de reflexión, Olona quiso volver, pero las distancias con Abascal y, sobre todo, con Javier Ortega Smith, muy cuestionado por su mando militar, ya eran abismales.

La defenestración de Víctor González es la consecuencia de la caída de Ortega como secretario, ya que Abascal le ha tenido que contentar con la vicepresidencia ocupada hasta el jueves por el diputado por Salamanca.