«Se abalanzó sobre él en la iglesia para evitar que se autolesionara» Un feligrés cuenta cómo un sacerdote «salvó» a un sintecho cuando el alcohol y las drogas ya habían hecho mella en su salud mental y se queja de la falta de recursos sociales para ellos

La Gaceta Salamanca Domingo, 17 de agosto 2025, 07:19

El alcohol y las drogas han hecho mella en su salud mental y los años pasados en la calle, acomodados como un guiñapo entre cartones o a la intemperie y aislados del mundo han acabado por anular su dignidad como personas. La mayoría son hombres, entre los 30 y los 60 años. Llama la atención que muchos proceden del vecino Portugal.

Se apuestan en la puerta de la Purísima y de la iglesia de los Capuchinos, abren la puerta de los templos y se muestran educados con los feligreses siempre que los tragos y las drogas les permitan mantener las formas, que pierden cuando hay más de uno y tienen que pelear por unos euros de los fieles a la salida de la misa de la tarde o los domingos por la mañana. A veces las voces se escuchan con mayor nitidez que los sermones de los párrocos.

Las adicciones o como consecuencia de ellas han hecho aflorar enfermedades mentales, difíciles de controlar sin tratamiento y cuando la calle les empuja a seguir en ella.

Años de consumo han hecho estragos. La devastación no solo es visible en sus rostros. También en sus vestimentas desaliñadas, a veces sucias y malolientes y en su comportamiento violento y agresivo cuando el aliento les delata y los cartones de vino barato se apilan vacíos en el suelo del parque de San Francisco.

Los vecinos y usuarios del céntrico jardín sienten miedo. A determinadas horas del día no se atreven a cruzar el parque y madres de niños que acuden a la zona de arriba donde está la zona de juegos, también lamentan la falta de policía que vigile más la zona. «No se ve a un policía por aquí nunca. En contadas ocasiones viene un coche de la policía nacional y poco más». «Pero, ¿no está prohibido beber en la calle, por qué les dejan hacerlo?», se preguntan los usuarios del parque.

Orinan y a veces defecan en la parte de debajo del Campo de San Francisco porque las adicciones también les han hecho perder la vergüenza. Escaramuzas entre ellos, a veces con armas blancas de por medio.

«Hace un tiempo un sacerdote tuvo que abalanzarse sobre uno de ellos porque intentó autolesionarse en la iglesia», cuanta una feligresa.

La mayoría han rechazado los recursos sociales municipales, pero en muchas ocasiones no son suficientes porque sufren patologías psiquiátricas, necesitan ingresos involuntarios en lo que antes se conocía como psiquiátricos, pero han desaparecido porque están socialmente mal vistos.

Conforman el fenómeno conocido como los «sinhogarismo», el grado más alto de exclusión social, primero involuntaria y con el tiempo completamente voluntaria: ya no se adaptan a dejar voluntariamente las drogas y el alcohol, a respetar un horario. Se han acostumbrado a la calle donde impera la ley de la selva, a proteger con lo que sea las cuatro pertenencias y a dormir las borracheras entre cartones y orines.

La vida les ha hecho aislarse socialmente, aunque estén rodeados de «colegas» y viandantes. La mayoría son pobres, pero más que económicamente, son pobres en dignidad.

Quienes intentan luchar para que recuperen su integridad personal se topan una y otra vez con su negativa a aceptar un recurso de alguna de las instituciones que trabajan con la gente de la calle, pero los programas de intervención rápida del Ayuntamiento se centran en aquellos que llevan poco tiempo durmiendo entre cartones porque son más recuperables si se cogen a tiempo, si no, van a experimentar una degradación y un cúmulo de vejaciones muy alto en poco tiempo. «Hay esperanza porque hay casos en los que se reinsertan en la sociedad, pero hacen falta más recursos sociales», dice un sacerdote que trabaja a diario con ellos.