Se acerca una fecha marcada en el calendario para muchos: el 19 de junio, fecha en la que comienzan las oposiciones a profesor de Secundaria, FP y otras enseñanzas medias. Y no solo es importante para los opositores, también para la Junta porque se trata de la prueba más multitudinaria que va a celebrar hasta el momento en tiempos de pandemia. Hay apuntadas 16.317 personas, que se distribuirán en más centros y tribunales que nunca repartidos por las nueve provincias.

Pese a que la vacunación avanza a un buen ritmo desde hace semanas, la situación está lejos aún de la normalidad, lo que obliga a la Consejería de Educación a adoptar medidas inauditas en procesos anteriores para intentar minimizar al máximo el riesgo de contagios. El más importante es que los profesores que estén en las listas ordinarias de interinos no tendrán la obligación de presentarse al primer examen si su único objetivo es permanecer en dichas listas, no sacar una plaza de funcionario. Además, y tal y como ha confirmado la Junta hace unos días, no deberán realizar ningún trámite añadido, más que el de estar inscritos a la oposición.

Otro cambio, que la Junta va a aplicar a todas las oposiciones que celebre mientras dure la pandemia, es que repetirá el examen, con cuestiones diferentes, a los que el día 19 o en posteriores pruebas no puedan acudir por estar afectados por covid o estar confinados.

Las especiales circunstancias en las que se van a celebrar las oposiciones a profesor también han provocado quejas de los sindicatos, que consideran que la Consejería está dejando para última hora decisiones importantes. Por ejemplo, la especialidad de Tecnología finalmente se celebrará en centros de Ponferrada, en lugar de en León capital, una decisión de última hora y que genera desconcierto porque todavía no ha publicado los tribunales y las sedes. Además, aún no ha redactado un manual para la celebración de las oposiciones, tema que abordará a lo largo de los próximos días con las organizaciones sindicales.