La Consejería de Sanidad explicó la pasada semana que Castilla y León va a recibir casi 322.000 vacuna durante las próximas 12 semanas. Es decir, de aquí a marzo llegarán casi 27.000 dosis semanales a la Comunidad, de las que 3.000 corresponden a Salamanca.

Si este fuera el ritmo definitivo, harían falta casi dos años para tener vacunas suficientes con las que inyectar la primera dosis a todos los salmantinos de más de 16 años, que son los que forman parte de la población vacunable: 3.000 dosis por semana para cerca de 300.000 personas serían 100 semanas.

Evidentemente no se va a tardar tanto porque con el paso de las semanas el flujo de dosis que lleguen a España será cada vez mayor: más marcas en el mercado y más producción por parte de los laboratorios.

Pfizer aumentará volumen. Pfizer ha sido la primera en salir al mercado y se ha comprometido a enviar a España 4,5 millones de dosis durante las próximas 12 semanas, pero el contrato total con el gobierno español asciende a 21 millones de dosis, por lo que el flujo de envíos irá en aumento.

Moderna se hará esperar. La siguiente vacuna que llegará a España será la de Moderna. En este caso España ha comprado ‘solo’ 8,4 millones de dosis pero todavía se hará esperar. La Agencia Europa del Medicamento ha adelantado al 6 de enero la reunión para aprobar -o echar para atrás- su validación, pero su salida al mercado no será tan rápida como la de Pfizer. De hecho, el ministro Illa ha asegurado que no cuenta con recibir la vacuna de Moderna antes de marzo, salvo algunas cantidades testimoniales que tampoco serán especialmente útiles. A las personas a las que se empiece a vacunar con Pfizer tendrán que recibir su segunda dosis de la misma marca. “El calendario está todavía por concretar. Durante el primer trimestre no hay una cantidad muy importante que entregar a Europa”, ha explicado Salvador Illa en una entrevista concedida a la Cadena Ser. “Todos quisiéramos tener las 140 millones de dosis de las vacunas que corresponden a España ahora mismo, pero eso no va a ser posible”, destacó.

España tendrá 140 millones. Con los 140 millones de dosis que ha comprado España se podrá vacunar a toda la población (47 millones de personas) e, incluso, sobrarán unidades por si fuera necesario aplicar una tercera dosis de recuerdo a los sectores más vulnerables de la población.

La siguiente vacuna que podría estar disponible es la de Oxford, fabricada por AstraZéneca. España ha apostado fuerte por esta producción y ha comprado más de 31 millones de dosis por dos motivos: porque es un producto europeo, cuyos ensayos clínicos han sido muy prometedores y porque el precio de cada dosis es, con diferencia, el más económico de todos los que se han anunciado hasta ahora: unos 3 euros frente a los más de 16 euros de la de Pfizer.

La única vacuna que sólo requiere una dosis es la de Jansen, que se ha creado a partir de un adenovirus del resfriado atenuado.