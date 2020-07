95 multas por no llevar mascarilla en solo cuatro días en Salamanca

La Policía Local de Salamanca ha tramitado 95 sanciones durante las cuatro primeras noches de esta semana por no usar mascarilla en las zonas vinculadas al ocio nocturno de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca. Tras la conclusión del estado de alarma, las infracciones por no mantener la distancia social tan solo fueron 32, mientras que una vez que el Consistorio decidió pasar a una fase sancionadora, el número de sanciones se ha disparado. El lunes y el martes, los agentes de la Policía Local impusieron 36 multas por no utilizar mascarilla en zonas de ocio de la ciudad. En la noche del miércoles y el jueves la labor de vigilancia ha ido en aumento y también las infracciones castigadas por la Policía Local: 59 más, es decir, casi 30 cada noche.

El Ayuntamiento de Salamanca ha pedido responsabilidad a los ciudadanos y que las empresas de ocio nocturno colaboren para cumplir las medidas sanitarias.