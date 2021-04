70.000 trabajadores salmantinos, pendientes de la negociación del convenio colectivo

CES mantiene que es difícil aplicar subidas, mientras que UGT y CCOO consideran que en alguna actividad sí es posible

Además del gran volumen de acuerdos que hay que negociar, el principal obstáculo de 2021 va a ser la pandemia y sus consecuencias en la actividad económica. José Vicente Galeano, presidente de una de las patronales salmantinas, Confederación de Empresarios Salmantinos (CES), recalca que en el contexto actual resulta “muy difícil” aprobar subidas salariales por convenio. “Es lógico que las organizaciones sindicales lo pidan y seguro que los trabajadores se lo merecen, pero la situación económica es muy complicada. En muchas empresas están facturando solo un tercio de lo habitual”, expone.

La postura de la patronal contrasta con la opinión de los sindicatos, que consideran que sí es posible acordar aumentos en sectores que no se han visto afectados por la crisis. CCOO pone como ejemplo el transporte o algunas industrias agroalimentarias En cuanto a la cuantía de las subidas en estos sectores, apunta a un mínimo del 2%. En las actividades más perjudicadas por la pandemia, CCOO cree que hay margen para negociar sobre prevención laboral, teletrabajo o planes de igualdad. UGT también defiende la oportunidad de negociar un incremento salarial en las empresas que han salido pujantes de la crisis, aunque no lo cuantifica, porque “todo el peso de la crisis no puede recaer en los trabajadores”.