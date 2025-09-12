4.260 euros por las heridas sufridas en un parque infantil

Belén Hernández Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

La deficiencia en la supervisión y el mantenimiento del parque infantil de la plaza del Museo del Comercio, frente a la calle Perú, fue la responsable de las heridas que sufrió una niña cuando jugaba en esta zona el pasado mes de marzo, generándole además perjuicios estéticos, ya que el informe médico acredita que le quedará una cicatriz en la cara exterior de la pierna visible con pantalón corto. Por este motivo, la anterior concesionaria del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y espacios verdes de la ciudad tendrá que abonar a la pequeña 4.260 euros, una cuantía significativa basada fundamentalmente en este daño estético. La niña, de ocho años, estaba jugando en la zona cuando se cayó por culpa de un tornillo de grandes dimensiones que sobresalía del pavimento.

Al caer, la pequeña sufrió un fuerte corte en la pierna por el que tuvo que ser atendida en Urgencias, donde recibió varios puntos por una herida «de grandes dimensiones», según expone el representante de la familia en la reclamación patrimonial al Ayuntamiento. Los demandantes insisten en que este y otros tornillos próximos eran tan grandes que los padres de la pequeña se pusieron en contacto con la Policía Local y esta, a su vez, con los Bomberos para que los retiraran. Tuvieron que cortarlos con una radial para evitar daños a otros niños.

Los tornillos se encontraban en ese lugar porque aseguraban las maderas que delimitaban el pavimento de la zona infantil, maderas que habían desaparecido después de deteriorarse, quedando al descubierto con el peligro que esto supone.

Los miembros de la Comisión de Economía y Hacienda que valoraron la reclamación votaron de forma unánime a su favor. En la resolución, además, se cargan las tintas sobre la anterior concesionaria del servicio, ya que presentó un informe de inspección del día anterior al siniestro. Según el Servicio Jurídico, esto agrava su responsabilidad «ya que la presencia de estos tornillos en mal estado no se produce de un día para otro». Así, concluye que no solo ha existido déficit en la conservación y el mantenimiento del espacio infantil del que es responsable por contrato, «sino también del servicio de inspección».