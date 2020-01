2.400 salmantinos no han cobrado todavía su devolución de la Renta

La Agencia Tributaria tendrá que pagar intereses a un importante número de contribuyentes salmantinos porque todavía no les ha abonado la devolución de la Renta del año pasado. El balance final que hace sobre la pasada campaña el organismo público arroja que 2.400 personas que habían solicitado el pago todavía no han recibido su dinero, por lo que tienen derecho a cobrar intereses desde el 1 de enero si el retraso en el pago no se debe a su culpa. Al menos, los damnificados están por debajo de los que hubo el año pasado con la Renta de 2018.

Los últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria reflejan que a 31 de diciembre había ordenado la devolución a 117.867 personas de las 120.313 que la habían solicitado. Por lo tanto, a Hacienda le quedaba por abonar 3,2 millones de euros a 2.446 salmantinos. El organismo público estaba obligado a realizar el ingreso antes de que acabara el año. En los supuestos en los que no cumple el plazo, y siempre y cuando las causas del retraso no sean imputables al contribuyente, la Agencia Tributaria deberá añadir a la cuantía de la devolución los intereses de demora. Estos serán los mismos que los fijados para 2018, ya que desde ese año están prorrogados los Presupuestos del Estado.