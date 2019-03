¿Cuánto cuesta una plaza en una residencia de mayores de Salamanca?

Además del hándicap de encontrar una plaza libre en un centro residencial, las familias se enfrentan con el problema añadido del alto precio que pueden llegar a suponer el ingreso en una residencia.

Dependiendo de las condiciones en las que se encuentre la persona mayor y de las características del centro hay plazas que tienen un coste de más de 3.000 euros mensuales, aunque la media se sitúa en torno a los 1.800, según informan en los centros con los que se ha puesto en contacto este periódico. Todo ello cuando la pensión media en Salamanca apenas es de 904 euros.

Concretamente en la capital y en las localidades del cinturón de la ciudad se encuentran las que tienen las tasas más elevadas. En otras residencias privadas el precio de la plaza se sitúa en los 2.000 euros, dependiendo de si el mayor es válido, necesita tener cierta asistencia o precisa de unas u otras actividades.

En muchos casos, el coste al que las familias tienen que hacer frente no es esa cifra tan elevada, ya que varía si el mayor tiene reconocida la situación de dependencia y en qué grado, ya que de ese modo reciben una ayuda que la restan del pago final al que deben hacer frente.

En el caso de las plazas públicas o concertadas, la situación y el coste cambia. En primer lugar, al reconocer la situación de dependencia al mayor se le permite el acceso inmediato en un centro que en ese momento tenga plazas libres en cualquier lugar de Castilla y León, algo que muchas familias descartan, ya que no suele coincidir con sus preferencias. La plaza tiene un valor que oscila en función de la renta. Una vez descartada esa opción, los técnicos ofrecen al mayor la posibilidad de apuntarse a la lista de espera del centro del que deseen y mientras tanto cobran en su domicilio la ayuda a la Dependencia que les corresponda. Esto es lo que suelen elegir la mayoría de las personas cuyo estado no les obliga a ingresar de inmediato en un centro residencial.

