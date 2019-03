Descubren el último enigma de la Catedral de Salamanca

La Catedral sigue haciendo revelaciones de sus enigmas. La restauración de la capilla de Santa Bárbara ha desvelado unas pinturas murales góticas que se encontraban ocultas tras el retablo renacentista que los historiadores datan en torno a los siglos XIII y XIV. El descubrimiento no estaba previsto.



La intervención financiada por la Consejería de Cultura y Turismo con 460.000 euros no contemplaba el hallazgo que se produjo al retirar el retablo renacentista para restaurarlo. "Ha sido una sorpresa porque aunque había indicios no sospechábamos lo que nos íbamos a encontrar", explicó la restauradora María Luisa López sobre el buen estado de las pinturas murales que recrean la vida de la mártir, patrona de la artillería.



Tras el hallazgo y con el objetivo de compatibilizar ambos bienes —el retablo renacentista que se está restaurando en la actualidad y las pinturas murales góticas—, los técnicos están trabajando en una propuesta innovadora que consistiría en el montaje del retablo sobre una estructura móvil que permitiría desplazarlo para poder ver las pinturas murales.



El director general de Patrimonio, Enrique Saiz, aclaró que el mecanismo se utilizaría de forma puntual para visitas didácticas, acciones divulgativas y el trabajo de los investigadores. "Es la primera vez que estamos intentando compatibilizar las dos cosas cuando lo normal es fijar, restaurar documentar y volver a colocar. Tenemos dos piezas de mucho valor una primera pintura del origen de la capilla y un segundo retablo del siglo XVI y muy relacionado con la lectura histórica de la capilla", explicó Carlos Tejedor, restaurador de la Junta de Castilla y León. La incorporación de este mecanismo provocará que la capilla permanezca cerrada durante un periodo indeterminado hasta que concluyan estos trabajos.



La primera fase de la restauración de las bóvedas, las claves y los luceros, señas de identidad del obispo al que debe el nombre la capilla, ya están concluidos y actualmente se está llevando a cabo el trabajo sobre las piezas del retablo de Santa Bárbara —desmontado en un taller creado en el claustro—, así como los cuadros de la Virgen de Valvanera, San Francisco, San Pedro y San Pablo sobre los que también se está actuando.





