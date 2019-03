Igea ilusiona en Salamanca: "No tenemos nada que ocultar"

El candidato a las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, ha visitado este viernes la sede del partido en Salamanca y 'arrasó' en comparación con el encuentro que mantuvo tres días antes su rival, Silvia Clemente.

Igea se enfrentó a una sala con casi un centenar de afiliados y la prensa. A diferencia de Clemente, que ha vetado a la prensa a lo largo de su campaña de primarias, Igea optó por hacer "una demostración de libertad". "Nosotros entendemos los reparos y las estrategias, pero le queremos decir a toda esta gente que hoy abarrota la sala, es que creemos en la libertad. La libertad consiste, básicamente, en no tener miedo. No nos ocultamos de la prensa ni de nadie porque no hay nada que ocultar. Este partido no tiene miedo. Hemos venido a cambiar las cosas y eso es lo que vamos a hacer", prometió.

Quejas por la tardanza del transporte sanitario en Salamanca

Se retoma la obra del vial del hospital

La fiesta estalla en Ciudad Rodrigo con el Campanazo en un emotivo recuerdo a José Pinto