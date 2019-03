Este es el disfraz que ha causado furor en Salamanca este año

No cabe duda de que este carnaval será el de "La casa de papel". El disfraz ha tenido tanto éxito que ya está agotado en fábrica, por lo que solo quedan las existencias que guarden en sus almacenes las tiendas especializadas. Es la caracterización más demandada sobre todo para grupos, aunque los salmantinos vuelven a decantarse mucho por disfrutar de las fiestas imitando a superhéroes como Capitán América y Supermán, pero también transformándose en personajes de Juego de Tronos o en los de toda la vida como Mr. Potato. "Para adultos ha barrido La casa de papel, que se agotó inicialmente. Ahora nos acaba de llegar otra remesa, pero en la fábrica ya nos han advertido de que no les quedan más", explica Diana García, responsable de una de las tiendas con más tirón en venta de disfraces de Salamanca. Los que no consigan esta caracterización pueden estar tranquilos porque el surtido es muy amplio.

"Tenemos muchos modelos y disponemos de 50 unidades por cada uno", tranquiliza. Diana García reconoce que cada vez se venden más disfraces a lo largo del año gracias a las fiestas de las facultades, aunque este es el momento de mayor venta. Mientras a los mayores les gusta disfrazarse en grupo, las compras de los niños son individuales y sin muchos cambios. Las pequeñas siguen queriendo ser princesas como Cenicienta, aunque también se inclinan por las superheroínas,, como Cat Woman, así como por Romina, Lady Bug o Frozen. Los niños en cambio optan por los personajes de los dibujos Pijamas.

En cuanto a gasto, sigue estancado en precios que van de los 5 a los 20 euros por disfraz. "Lo cierto es que la gente se lleva de todo, artículos baratos y caros", confiesa. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realiza una serie de recomendaciones para tener la fiesta en paz, como alejarse del fuego y fuentes de calor, dado que muchos disfraces se elaboran con materiales muy inflamables, y si es para los niños, mejor a cara descubierta y adecuado a su edad.

