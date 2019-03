Solo 1 de cada 10 jóvenes no universitarios confía en encontrar empleo en Salamanca

Hacer una radiografía de los jóvenes salmantinos no universitarios. Con esta hipótesis, Cáritas, en colaboración con profesores de las dos universidades, ha realizado un estudio en el que se analizan los hábitos, perspectivas y condiciones de vida, así como sus retos futuros. El profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca Luis Mena señaló que nueve de cada diez jóvenes salmantinos no universitarios no confían en encontrar un trabajo en la provincia y asumen que tendrán que salir fuera para continuar con su carrera laboral. "Los jóvenes son muy pesimistas y aseguran que Salamanca les ofrece pocas o ninguna oportunidad de encontrar un empleo", expresó Mena.

El cuestionario se ha respondido por parte de 643 centros de Secundaria, y los distintos grados de Formación Profesional desde los 15 a los 21 años, sin incluir la formación universitaria. A la pregunta de cómo se definen política y religiosamente los jóvenes, la respuesta es "que no les define", ya que mayoritariamente "son apolíticos y areligiosos". "No sienten lo político como algo propio y en los casos de situación de exclusión están aún más desvinculados", indica el sociólogo. En el ámbito religioso, señala que a medida que cumplen años se reduce el porcentaje de jóvenes que se declaran católicos.

El ámbito de la exclusión fue otro de los temas que se aborda. El informe refleja que el 19% de los encuestados —sin preguntar por el salario de los padres— se encuentra en riesgo de exclusión social. La mayoría de los casos coinciden en la ausencia de progenitores o un único progenitor, mayoritariamente madres. "A los que más afecta la crisis, la carencia de recursos y la exclusión es a los menores", puntualiza Mena.

Ni ser famoso ni tener dinero para ser feliz. Frente a los estereotipos, tan solo el 5% de los encuestados relacionó la felicidad con "ser famoso" o "tener dinero", mientras que lo asociaban al trabajo, la familia y los amigos.A la hora de analizar los valores, los responsables del estudio subrayan que los jóvenes son partidarios de valores "meritocráticos" para conseguir un trabajo gracias al "esfuerzo, formación y habilidades sociales" frente a las respuestas minoritarias de la "ambición y la competitividad".

