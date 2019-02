¿Qué decía Silvia Clemente sobre Ciudadanos hace un par de años?

Silvia Clemente ha cambiado de formación política. Del PP, ha pasado a Ciudadanos abandonando el cargo de presidenta que ostentaba en las Cortes de Castilla y León. No obstante, el "feeling" que muestra ahora con la formación naranja no siempre ha sido tal. Y como muestra, no hace falta más que acudir a la hemeroteca.

En junio de 2016, vísperas de elecciones generales en España, Clemente acudió a Soria de la mano de Mañueco. Por aquel entonces quizás tampoco pensaba de él lo mismo que ahora. El caso es que Clemente apeló al voto útil para los populares y dijo de Ciudadanos que era un partido que "Prometen hasta meter y luego nada de lo prometido". También ponía en tela de juicio la falta de rodaje del proyecto de Cs, junto a Podemos, de los que decía que "no hay referencia de nada de lo que han hecho".

Clemente, por entonces enrolada en las filas del Partido Popular, decía que lo único demostrado por Cs en ese momento era "cambiar de bando" y apelaba al voto popular. Unas declaraciones que contrastan con las efectuadas en las últimas jornadas, criticando el inmovilismo del PP y a la figura de Mañueco. Parece que, después de todo, los votantes de Ciudadanos no han sido los únicos en cambiar de bando.

