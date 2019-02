Ana Elvira Laffond: "Estoy dudando si Cardiología en Salamanca o Madrid"

Ana Elvira Laffond ha logrado el sexto puesto —de momento provisional— entre un total de 15.475 aspirantes. Prolonga una excelente racha de salmantinos entre los diez mejores de España. El pasado año fue Javier Pérez Rodríguez, que terminó en el puesto número 7 y se decantó por Cirugía Plástica. En 2017 el también salmantino Cristian Herrera Flores logró el quinto puesto del total nacional y su elección fue Cardiología en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.



–Por tercer año consecutivo un salmantino en el top10. ¿Algo más que casualidad?

–Creo que hay que mirar el conjunto de los resultados, porque hay facultades que suelen obtener buenos puestos y eso refleja la preparación del conjunto de los alumnos, pero en mi opinión también influye muchísimo el trabajo personal.



–Con un sexto puesto es de suponer que iba segura al examen.

–Sí, la verdad es que iba con bastante confianza porque me había ido bien en los simulacros que se realizan en la academia. Lo que pasa es que luego nos encontramos un examen muy difícil y según me enfrentaba a las primeras preguntas reconozco que me asusté. Salí del examen entre enfadada y triste porque nos preguntaron cuestiones que no habíamos visto ni en la facultad ni en la academia, pero además surgió el problema de las plantillas erróneas. Me parece una falta de respeto total, porque en un examen tan importante como el MIR, el EIR o el PIR no puede haber errores en todas las plantillas, y además con los miembros del tribunal entrando cada dos por tres. Todo eso hizo el examen más difícil aún.



–¿Cuánta preparación ha dedicado para obtener esa nota?

–La preparación intensiva comienza en cuanto acabas la carrera. Durante sexto ya tocas algo, pero en junio de 2018 ya empecé a preparar el examen. Es un año en el que no hay vacaciones ni nada. Hay que ponerse a estudiar inmediatamente, pero ahora tenemos unas semanas o meses para retomar esas vacaciones.



–¿Con qué expediente terminó la carrera?

–Toda mi promoción ha sido bastante buena y varios compañeros han conseguido muy buenos expedientes. El mío fue de 9,4.



–Su madre es alergóloga en el Hospital de Salamanca, pero no parece que sea la especialidad que más le motiva.

–Me gustan casi todas las ramas de la Medicina, pero me atrae sobre todo la Cardiología porque se junta mi afición por el deporte, la nutrición y que, en general, me gusta mucho.



–La primera decisión parece tomada -Cardiología- la segunda decisión es en qué hospital.

–Pues estoy dudando porque tengo la suerte de que en Salamanca el servicio de Cardiología es excelente y es una de mis primeras opciones, sin duda. Voy a visitar ahora otros hospitales en Madrid, pero básicamente te diría que la decisión se reduce a Salamanca o Madrid.



–¿La Cardiología de Salamanca es de lo mejor de España?

–Está en lo más alto. He sido alumna interna de Cardiología y he comprobado que lo que se hace aquí es del máximo nivel. Es más, yo diría que algunas secciones son las mejores de España.



–¿Y dentro de la Cardiología..?