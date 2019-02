Ana Suárez explota: "Si Silvia Clemente gana las primarias, dimito"

Muy decepcionada, la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, ha dejado claro que dimitirá si Silvia Clemente sale elegida en el proceso de primarias de su formación como candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. "Me parece muy legítimo que se celebren esas primarias y me alegro mucho de que se celebren porque va a dar la oportunidad a los afiliados de Cs a demostrar lo que realmente pensamos. Y es que una persona como Silvia Clemente no puede representarnos. Si estoy equivocada y si los afiliados deciden que Silvia Clemente es la persona que ellos consideran que debe encabezar la lista de Castilla y León, evidentemente la que está equivocada soy yo, con lo cual yo. No creo que la política sea un medio de vida y no creo que estemos aquí para nada más que para servir al ciudadano. Y si no encajamos con el proyecto, evidentemente somos cada uno los que debemos pensar si estamos en el sitio adecuado o no. Yo no estaría en el sitio adecuado si Silvia Clemente gana esas primarias, porque no me representa".

La edil ha ofrecido este lunes una rueda de prensa a título personal, sin logotipos de partido y fuera del Ayuntamiento, para confiar su apoyo "sin fisuras" al otro candidato Francisco Igea, quien, según ha asegurado, "no tiene ninguna sombra en su pasado, algo que hoy por hoy Silvia Clemente no puede decir". "No me vale una persona que durante 20 años ha ocupado importantes cargos dentro de la Junta de Castilla y León que ahora venga a decir que quiere cambiar todo lo que hay y que quiere que Castilla y León salga del ostracismo. Alguien que ha sido responsable de ese supuesto ostracimso no nos puede decir que de repente va a evitarlo y que va a ser ella la que encabece el proyecto que va a evitar eso", añadió.

También ha cargado contra Pablo Yáñez como responsable de "toda esta trama" y de la información tergiversada que está llegando a la dirección nacional del partido.

