El sobrecogedor testimonio de una víctima de un accidente de tráfico que sirve de pedagogía en las aulas

Un accidente de tráfico dejó a Mª Paz González en silla de ruedas hace 23 años. Viajaba en la parte trasera del coche que conducía su hermano, y lo hacía sin cinturón. El coche patinó y volcó de lado. Era un punto negro en la ciudad de Valladolid y viajaba a unos 60 kilómetros por hora. La mitad de su cuerpo se quedó atrapado, se partió el tórax y el pulmón se desplazó, mientras la gasolina iba quemando su cara y cuello. Cuando la lograron sacar de pie, ella, en shock, salió corriendo y se hizo la lesión medular.

Pasó dos meses en coma. Después otros siete más en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo donde llegó casi sin mover los brazos. "Aquello es para vivirlo. Dejé mi inocencia y mi juventud. La vida te enseña a base de palos", relata Mª Paz González que desde hace doce años y tras superar una fuerte depresión se ha empeñado en que sus lágrimas sirvan para impedir que lloren otras familias. Recorre los institutos y autoescuelas de Castilla y León dando charlas de sensibilización y contando su testimonio como delegada regional de Aesleme, la asociación de lesionados medulares dedicada a la prevención de accidentes. "La base es la educación", subraya.

Mª Paz González pide justicia para las víctimas de siniestros de tráfico. En su caso, pese a ser lesionada medular, menor de edad y estudiante, recibió una sexta parte de la indemnización esperada. "Hay una cláusula en los seguros que dice que si no denuncias por la vía civil a tu familiar que conducía el vehículo, el seguro no lo cubre y te dejan en la calle. ¡Cómo iba a denunciar a mi hermano! Es una cláusula que se desconoce, y no es lógica porque la mayoría viajamos en el coche con familiares. Luego te das cuenta de cómo vas a vivir el resto de tu vida", se queja ella, que salió adelante gracias a la tenacidad y fuerza de voluntad de sus padres y de su propio hermano. La equitación fue su terapia. Se convirtió en la única lesionada medular que monta a caballo a nivel de competición.

Sus compañeros de clase del colegio hicieron una colecta y le regalaron la primera silla de ruedas. Ella tuvo que acabar el Bachillerato a distancia. "La rehabilitación es tan intensa que te absorbe todas las horas. Además un lesionado medular tiene que aprender a controlar los esfínteres y no podía ir al instituto porque por entonces no había nada adaptado", cuenta.

Ahora vuelve a las aulas para recordar su accidente y relatar todo lo que ha sufrido. "Intento tocar la fibra a los chicos para que reaccionen y por ejemplo eviten subir a un coche si el que conduce no está en condiciones. Algunos vienen a abrazarme y me llena de satisfacción. Me han dado las gracias por hacerles valorar lo que tienen", relata Mª Paz que confiesa que una situación así no se supera nunca. "Aprendes a vivir con ello de una u otra forma. Hay momentos con una impotencia terrorífica y he maldecido la silla muchísimas veces, pero no hay otra cosa", admite la delegada regional de Aesleme, que critica también la actitud de la sociedad. "Se quejan de que tenga el privilegio de aparcar en la puerta o no pagar la zona azul. Ojalá pudiera salir corriendo o bailar. Se lo cambio cuando quieran", responde Mª Paz González que denuncia que las víctimas de accidentes de tráfico son los "grandes olvidados". Por eso trabaja desde Aesleme, que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico a las víctimas y familiares, y acude allá donde la necesitan.

