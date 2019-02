Salamanca en los ojos de un "influencer" de los saltos y las acrobacias

A ojos de las mayoría de los ciudadanos, un escalera, un muro bajo, una tapia o una barandilla son solo barreras arquitectónicas. Para los traceurs, término con el que se reconocen los practicantes del parkour, las supuestas barreras no son tales, sino oportunidades para impulsarse, apoyos para conquistar. Ellos son los protagonistas del parkour, una técnica de movimiento que aúna deporte y filosofía de vida y que también sorprende en Salamanca.



El parkour ha sido definido como una disciplina que busca desplazarse por cualquier entorno, ya sea en la ciudad o en la naturaleza, usando las habilidades del cuerpo, con la mayor rapidez y fluidez. En la ciudad, quienes lo practican usan en sus movimientos los edificios, los muros o el mobiliario urbano para convertir su rutinario desplazamiento en todo un espectáculo a ojos de los demás.



Los estudios históricos sobre el origen del parkour apuntan a un oficial de la Marina francesa llamado Georges Hébert. Este instructor de educación física quedó admirado de la flexibilidad y resistencia que mostraban algunas tribus africanas que vivían en pleno contacto con la naturaleza, y a partir de sus movimientos y ejercicios publicó en 1912 un sistema de entrenamiento al que llamó el Método Natural.



El método de Hébert analizaba el control del cuerpo, la mente y el espíritu para moverse con fluidez corriendo, reptando o nadando. De hecho, el militar galo sería uno de los primeros en utilizar como sistema de entrenamiento los hoy populares recorridos de obstáculos –"parcours des combattants", en francés-. El método remarcaba entre sus elementos más importantes la libertad de acción del deportista, que debía entrenar a su ritmo y según sus posibilidades; combinar distintos ejercicios usando la creatividad y anteponer la ayuda mutua a la competición. "Ser fuerte para ser útil" era una popular máxima de Hébert que han hecho suya todos los traceurs -trazadores, rastreadores-, nombre con el que se denominan quienes practican el parkour.



Tiempo después, en el París de los años 80, un movimiento de jóvenes eran instruidos en este método natural por un exsoldado y bombero, Raymond Belle. Varios de estos jóvenes, entre ellos David, hijo de Raymond, formaron el grupo Yamakasi, "cuerpo fuerte, espíritu fuerte", en lengua Lingala de la República Centroafricana del Congo. Ellos asimilaban la disciplina de preparar el cuerpo y la mente para desplazarse por cualquier entorno, urbano o natural, de una manera rápida y eficiente. Le llamaron Arte del Desplazamiento y definieron esta disciplina en cursos entrenamientos colectivos y documentales.



La película de 2001 "Yamakasi, los samuráis de los tiempos modernos", de Ariel Zeitun con guión de Luc Besson ("Nikita, "El Quinto Elemento") difundió su estilo de vida por el mundo. El grupo fue tomando caminos distintos y David Belle junto con Sébastien Foucan terminarían por renombrar la disciplina como parkour.



La llegada de internet lo difundió por todo el mundo rompiendo las fronteras. En España se practica desde los primeros años del siglo XXI y los primeros traceurs tomaban las calles de Salamanca a mediados de la primera década. Poco después ya se constituían los primeros grupos de deportistas que iban conquistando lugares hoy emblemáticos de la ciudad para el parkour, como Fonseca, la plaza del Comercio o la plaza de Carvajal, mientras los deportistas más expertos impartían clases en los colegios o ejercían de monitores en el programa municipal de ocio "Salamanca a Tope". Actualmente, colectivos como Salamanca Parkour o Salamanca Arte Traceur mantienen contacto entre sí por las redes sociales a unos setenta deportistas en la ciudad.



"TRACEUR" E "INSTAGRAMER"



Iván Concejo tiene 20 años. Los muros y barandillas de la capital charra ya le conocen bien desde que este burgalés se vino a la ciudad a principios de curso para estudiar en la Universidad de Salamanca. Su perfil en Instagram tiene casi 10.000 seguidores y en su bio promete un vídeo nuevo cada lunes y cada jueves. El último, con una serie de saltos espectaculares en la plaza de Fray Luis de León, frente a la Facultad de Ciencias, tuvo casi 18.000 visualizaciones en las primeras 12 horas.



"A mi desde pequeño siempre me había gustado ir saltando por ahí, sobre las piedras o cualquier cosa", cuenta. "Una vez, en 5º de Primaria, un chico me enseño un vídeo en el que saltaba unas mesas haciendo un movimiento de parkour que se llama 'gato'. Cuando me enteré de que eso que tanto me gustaba hacer tenía un nombre y lo hacía más gente, se abrió un universo ante mí".





Iván empezó a buscar información sobre el parkour y a ver vídeos "como loco". Sus primeros entrenamientos fueron en solitario hasta que aquellas primeras redes sociales le permitieron contactar con otros compañeros con los que practicar. "Me llamó la atención la posibilidad de hacer lo que quisiera solo con mi propio cuerpo. No hacía falta nada más: ni zapatillas de marca, ni ropa cara€ todo muy accesible".En Salamanca,. "Estudie, trabaje, haga lo que tenga que hacer, saco al menos una hora para irme, aunque sea debajo de mi casa, como en este cuatrimestre en el que he estado liado con los exámenes". Los traceurs, que "presumen" de poder entrenar en cualquier parte , han ganado para su causa deportiva determinados emplazamientos singulares de la capital, que son el escenario de los vídeos que podemos encontrar en las redes desde hace más de una década. "Para la gente que viene de fuera, Fonseca es la visita obligada", señala Iván Concejo. Y es que el entorno del Auditorio de San Blas, sus rampas de hormigón y sus desniveles invitan a la acrobacia de los más expertos.