Así es una mañana de la Policía Nacional salmantina

Tienen una rutina perfectamente organizada pero no hay dos días iguales. Saben cuál es su cometido pero también son conscientes de que cualquier suceso puede suponer un giro inesperado en su jornada laboral, lo que les obliga a tener una gran capacidad de adaptación e improvisación. "No somos superhéroes, somos gente normal, pero nunca sabes a lo que te vas a enfrentar". Dos agentes del Grupo de Atención al Ciudadano abren las puertas de su furgón policial a LA GACETA para acompañarles en una de sus rondas por la ciudad de Salamanca.

La jornada comienza bien temprano para este subinspector y oficial del Equipo Uno y Dos, concretamente a las 06:30 de la mañana. A esa hora, toman el relevo a los compañeros del turno de noche y organizan a las patrullas del Grupo en función de la actualidad del día. "Miramos las personas que están reclamadas por la justicia, si hay presos a los que llevar a juicio, vehículos que han sido robados, o si hay algo del día anterior que tenemos que continuar", cuenta uno de ellos.

La primera parada la hacen en el Juzgado de Guardia, ubicado en la calle Caldereros, donde otros compañeros aguardan a la espera de que se celebre la vista oral en la que hay un preso implicado. Para ello, cuentan con una pequeña sala que comunica con los seis calabozos, dos de los cuales se encuentran ocupados en ese momento. "No son necesarios más porque nunca hay tantos, no obstante, tenemos la posibilidad de encerrar a dos en el mismo siempre y cuando sigamos una serie de pautas, como no juntar mujeres con hombres o niños con adultos", menciona.

Acto seguido, la labor continúa en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, Buenos Aires. "Suele ser el que más guerra nos da porque aquí todo es difícil. Impera demasiado la ley del silencio". Nada más bajarse del furgón y adentrarse en uno de los portales más conflictivos, se topan con el primer vecino: "A ver si os lleváis de una vez por todas a todos", comenta. Inmediatamente, sale a la puerta una mujer para interesarse de la visita de los agentes. "Decidle al comisario que aquí ni hay lanchas ni droga, que esto no es Algeciras, que busque en otro lado", comenta. Mientras que uno de los agentes tiene una breve conversación con ella el otro nos comenta: "Que nos vean por aquí es importante pero también nos vale a nosotros para obtener información que luego nos puede ser valiosa para futuras investigaciones. Lo malo del barrio es su distribución que es como un fuerte. En cuanto entramos se avisan los unos a los otros".

Tras comprobar que todo está tranquilo por la zona, la ruta continúa por las casas bajas del barrio de Pizarrales. "Si te fijas en las puertas puedes ver que muchas abren para fuera, que no es lo habitual. Lo hacen precisamente para ponernoslo más difícil a nosotros. Tú las ves y parecen casas humildes pero no te imaginas las medidas de seguridad que tienen algunas, con cámaras incluso para vernos a nosotros", explican mientras que por la emisora la central requiere a otra de las patrullas de la Policía Nacional para que acuda a una oficina de seguros de la ciudad, donde tienen problemas con un cliente.

Un minuto después, se topan con el primer cacheo del día. Se trata de un conocido drogodependiente al que le sorprenden a las puertas de una vivienda que saben que es utilizada ecomo fumadero. "Buenos días, por favor identificación". Su nombre, junto con la edad, es remitida a la central, donde comprueban que el hombre no tiene ninguna requisitoria pendiente por parte del juzgado. Tras ello, le realizan un cacheo de seguridad, en el que constatan que no lleva sustancias estupefacientes encima ni tampoco las armas blancas que suelen emplear para el consumo de las mismas. Al volver al furgón policial, comentan lo ocurrido. "Sabemos que trabaja como recadero y que la droga, que es con lo que le pagan, no la lleva encima porque lo que hacen habitualmente para que no les pillemos es consumirla dentro", afirma uno de los responsables.

Antes de que concluya la explicación, aparece un segundo sospechoso. "Lleva un bolso en la mano", observan. "Lo he encontrado allí abajo, en la basura", argumenta el conocido individuo. Con el mismo procedimiento, comprueban que el varón no tiene ninguna orden de búsqueda y captura, no sin irse sin hacer una fotografía del bolso por si en las próximas horas se realizara alguna denuncia relacionada.

