Estos son los 'cuentos chinos' sobre Salamanca que pregonan falsos guías turísticos

Los guías oficiales de Salamanca han elegido un curioso lema para promocionar su actividad y diferenciarse de los falsos guías o guías que no disponen de autorización oficial para ejercer en la ciudad, los llamados free tours: "Descubre la verdad sobre Salamanca y que no te cuenten cuentos". Y es que no hay más que darse una vuelta por el centro de la ciudad para escuchar algunas historias o 'cuentos chinos' que algunos de los que no están autorizados para ejercer como guías lanzan sin pudor alguno. Si el libro del presidente Pedro Sánchez tiene gazapos, cómo no los van a tener estas historias a diario contadas en nuestras calles.

Las podíamos denominar las fake news de la historia y el patrimonio de Salamanca. Entre ellas, que la Casa de las Conchas recibe tal nombre porque su originaria propietaria se llamaba Concepción y decidió ponerle conchas para mejor gloria suya. La Plaza Mayor acapara un buen número de historietas o chascarrillos.

Desde que es más antigua que la de Madrid (la de Salamanca es dos siglos posterior) o que es más grande que la de la capital de España (la de Madrid tiene casi 4.000m2 más que la de Salamanca) hasta que en el ágora salmantina la Santa Inquisición celebraba ejecuciones, cuando ni siquiera se había construido (la última ejecución data de 1.611 y la Plaza comenzó a construirse en 1.729). También hay quien confude a su arquitecto, Alberto de Churriguera, con un tal Chueca que no sabemos si algún día estuvo en el ágora.

Otros gazapos tienen que ver con la Universidad y su origen, ya que algunos falsos guías explican que la institución académica nació en el propio edificio histórico cuando éste fue construido casi dos siglos más tarde. ¿Y sobre las catedrales? Pues también hay miga... porque de hecho hay quien confunde San Esteban con una de las catedrales o lo más común, no distinguir cuál es la nueva y cuál la vieja.

Y como no podía ser de otra forma... el "decíamos ayer" se le atribuye a muchos, menos a Fray Luis de León. Fin de la cita.

