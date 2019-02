Los Jesuitas encubrieron un caso de abusos en Salamanca en la década de los ochenta e indemnizaron con 72.000 euros a la víctima

La Compañía de los jesuitas encubrió en la década de los ochenta y noventa a José María Sánchez Nieto, vicario de la iglesia de El Milagro de San José, en Salamanca. Según la información que publica el diario 'El País', la Compañía de los jesuitas conocía el abuso continuado de Sánchez Nieto a Ángel Plaza, que tenía de 14 a 20 años cuando sucedieron los hechos, en la década de los ochenta. La Compañía de Jesús encubrió al agresor, que siguió ejerciendo en la parroquia de San Ignacio de Logroño hasta que fue finalmente apartado en 1997, nueve años después de que los Jesuitas tuviesen conocimiento de estos abusos y gracias a las protestas de la víctima.

En 2002 los Jesuitas indemnizaron con 72.000 euros a Ángel Plaza y enviaron a Sánchez Nieto de misiones a América Latina, concretamente a Honduras, Guatemala y El Salvador, donde la compañía asegura que fue vigilado y no tenía contacto con menores. La Compañía ha confirmado la veracidad de la historia aunque asegura que no constan más denuncias contra dicho párroco. Según las declaraciones que recoge 'El País' de Ángel Plaza, víctima de los abusos, el agredido lamenta que la compañía desatendiese "las necesidades de la víctima" y que su único interés fuese "salvar la institución, no a mí".

Portavoces de los jesuitas lamentan lo sucedido y piden disculpas por cualquier abuso que se haya podido cometer. Aunque no aclaran cuántas denuncias internas de este tipo han ocurrido ni si han tenido que indemnizar en alguna otra ocasión a alguna otra víctima de abusos. "No nos consta ningún otro caso", sostienen desde la compañía

