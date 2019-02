El rector cierra de nuevo la USAL a la consulta sobre la monarquía y se acaba celebrando en la calle

La Plataforma USAL Decide mantuvo este viernes la convocatoria del debate de la consulta simbólica sobre el modelo de estado en la facultad de Traducción y Documentación a pesar de que no tenía permiso para ocupar aulas desde la tarde anterior, según aseguraron este viernes fuentes del Decanato, dirigido por Teresa Fuentes. El desafío acabó a las 18:30 horas, cuando los trabajadores de la facultad comunicaron en las escaleras de entrada a la treintena de asistentes que se tenían que marchar.

La plataforma intentó celebrar lo que en la práctica es la presentación de un referéndum simbólico sobre la monarquía en la facultad de Geografía e Historia el pasado jueves, concentración que el decano, Francisco Javier Lorenzo Pinar, no autorizó con apoyo del rector, Ricardo Rivero, porque los organizadores le informaron de que el encuentro era solo una conferencia sobre memoria histórica.

"La facultad está abierta al debate, a la memoria histórica, pero no a la política ni mucho menos a actividades que no estén dentro de la legalidad y los principios constitucionales", argumentó Lorenzo Pinar. Este viernes mismo el rector, Ricardo Rivero, afeó que a pesar del mensaje trasladado los convocantes estaban llamando a una sesión en la facultad sin autorización de la decana. "Se ha lanzado el mensaje de que la Universidad rechaza institucionalmente la violación de las normas del derecho y los principios constitucionales en el espacio universitario. Ese acto no se va a autorizar en ningún espacio de la Universidad", insistió.

Ante el nuevo "cierre", los actos sobre el referéndum simbólico previsto para el próximo 28 de marzo se desplazaron a la plaza de Anaya. Miembros de la plataforma hicieron un repaso histórico de la consulta y defendieron que si bien no se puede llevar a cabo en las aulas, se desviará a la calles. Acusaron al rector de imponer la censura y de cerrar la Universidad al debate que a su juicio debería fomentar. "Generaremos el debate en las calles y el día 28 nos veremos votando por la República", defendieron desde las escaleras de Anaya. En el acto también intervino Santiago López, de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, que informó a los asistentes sobre el origen de la organización y sus fines.

