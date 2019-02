¿Por qué parece que la primavera se ha adelantado a febrero?

"Febrerillo loco", como dice el refrán, y con razón este año. Las temperaturas que vamos a experimentar los próximos días es un fenómeno que acontece a toda Europa y en concreto a nuestro país, donde tendremos este final de febrero temperaturas de hasta 10 grados por encima de las habituales en otros años, según el periodo de referencia 1981-2010 que facilita la AEMET.

¿La razón? Un potente anticiclón instalado en Europa occidental que, debido a sus altas presiones, no deja pasar ninguna borrasca. El reflejo estará en las temperaturas primaverales, que alcanzarán este fin de semana los 18 grados en Ciudad Rodrigo, 16 grados en Béjar y el lunes nos dejará en Salamanca 21 grados.





El #índiceEFI @ECMWF mide lo extraordinario de un valor previsto (más info>>https://t.co/tq6GSa0XpN), pues bien las t.???máx. del próximo sábado serán muy poco habituales para la fecha no solo en España, sino tb en G.Bretaña, Islandia y Escandinavia. pic.twitter.com/giP95g0t6d — AEMET (@AEMET_Esp) 20 de febrero de 2019

Fuente: AEMET

Aunque este episodio propio de Mayo nos envuelva, no hay que olvidar que la amplitud térmica propia de esta zona de España advierte de no prescindir completamente del abrigo. Según la AEMET, se alcanzarán diferencias térmicas de hasta, con una máxima dehe este sábado en SalamancaDebido a esta bienvenida anomalía, los salmantinos disfrutaremos este fin de semana de terraza y bufandas guardadas en el armario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este episodio primaveral experimentará ade temperaturas que no será radical sino progresivo. Tendremos que esperar al 20 de marzo para dar oficialmente por despedida la temporada de invierno.