Un grupo de estudiantes intenta usar la Universidad para celebrar un referéndum sobre el Rey

Nuevo intento de convertir la Universidad de Salamanca en una tribuna política al servicio de la izquierda radical. En este caso se han topado con la oposición del decano de la Facultad de Geografía e Historia y con el propioo rector, Ricardo Rivero. Una plataforma de asociaciones de estudiantes que responde al nombre de "USAL Decide" pretendía celebrar el 28 de marzo en Geografía e Historia un referéndum sobre el modelo de Estado que se iba a convertir en un ataque frontal a la monarquía y a la figura del Rey. Francisco Javier Lorenzo Pinar, decano de la Facultad, se ha negado a dar autorización para este acto propagandístico y se ha encontrado con una campaña de los estudiantes calificando su decisión de "censura".

El vicerrector de Política Académica y Participación Social, Enrique Cabero, ha asegurado a LA GACETA este jueves que el rector "ha enviado un correo a los estudiantes manifestando su apoyo al decano porque no puede autorizar un acto del que no conoce el programa". Además asegura que "no han tenido aún ninguna noticia del referéndum".

