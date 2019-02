La banda que "derrotó" a Rosalía, este sábado en Salamanca: "Cantamos 'Así fue' de la Pantoja antes de salir a escena"

Viva Suecia llega este sábado día 23 a la Sala B del CAEM con dos discos bajo el brazo, "La fuerza mayor" y "Otros principios fundamentales". Será un concierto "eléctrico, pero cercano al público; muy pasional y rabioso", según adelanta Jess Fabric.

–Se han impuesto a Rosalía y a Love of Lesbian como mejor artista local de España de los Europe Music Awards, la extensión europea de los premios de la MTV.

–Fue una gran sorpresa y bastante inesperada. Para nosotros ya era un premio estar nominados por segundo año junto a otros artistas que admiramos y que están muy arriba. Estábamos en Colombia y cuando despertamos, encendimos el teléfono y empezamos a ver mensajes de la gente que nos quiere —familiares, amigos, seguidores, y gente que trabaja con nosotros—, dando la enhorabuena por el premio. Nos quedamos un poco fuera de lugar.

–El premio fue gracias a los votos recogidos entre internautas y seguidores de la cadena.

–Piensas: "Es un premiazo, pero no sé si me lo merezco". Si para el público nos lo merecemos, nosotros estamos encantados. Dices: "Estoy en esto junto a Love of Lesbian", que para nosotros son una influencia e inspiración y los tenemos en un pedestal y la sensación es extraña porque fuimos nosotros quienes nos llevamos el premio.

–Es un premio que da más visibilidad a la banda, que comenzó su andadura en 2013.

–La ayuda promocional es muy importante, pero sobre todo fue un empujón emocional. Y piensas que igual lo estamos haciendo bien, y que vamos a seguir por el mismo camino, trabajando, porque estamos viendo los frutos. Pero es cierto que también se ve la parte promocional del premio.

–¿Qué tal la experiencia en México y en Colombia?

–Superpositiva. En mayo fuimos a México y en noviembre, a Colombia. Son países en los que, por las redes sociales, sabes que hay un feed-back de gente que nos escucha y de radios que nos pinchan y medios que hablan de nosotros. Aunque nos enfrentamos a algo nuevo totalmente. En España ya conocemos a nuestro público y sabemos cómo es, qué necesita, cómo se comporta en los conciertos. Pero cuando llegas allí no sabes cuánta gente va a ir al concierto ni nada; es partir de cero. Allí vamos solos los cuatro músicos, mientras que aquí, en gira, tenemos gente que nos echa una mano: conducen, nos ayudan a montar y los técnicos tienen todo preparado para que no falle nada. En México, no.

–Fue como volver a sus inicios como banda.

–Era como en España en 2013 y salíamos al escenario como desnudos. Volver a las raíces yo creo que es algo que todos los artistas echan de menos en algún momento. Esos nervios, esa sensación, ese todo de volver al principio es muy importante. Te devuelve a la verdad. ¿Por qué estoy aquí?, es la pregunta. Y la respuesta es porque ser músicos nos gusta, sea de la manera que sea. Y el fan de Latinoamérica es muy entregado: está ahí saltando, bailando... Es genial. En marzo volveremos al Festival Vive Latino y a dar unos cuantos conciertos por México.

–En poco tiempo la banda ha conseguido vivir de la música.

–Nos dedicamos a la música y a nuestras tareas. (Yo estaba ahora planchando, en casa). Pero hasta hace bien poco, menos de un año, estábamos compaginando la música con nuestros trabajos. Uno era empleado de banca, otro maestro pero no ejercía porque se dedicaba a la hostelería, otro estaba en la automoción y yo trabajaba en la industria química... Ningún trabajo tenía que ver con el arte, la cultura ni la música.

–Viva Suecia tiene varios éxitos solo con dos discos. ¿Cómo se plantean el futuro?

–Nuestra idea es seguir creciendo como banda y en número de público. Que todo vaya a más, aunque nos conformamos con lo que tenemos, que es mucho más de lo que habíamos soñado. Nosotros no somos conscientes de lo que es un éxito y de lo que no es un éxito. Cuando haces una canción es muy difícil saber si va a funcionar o no, si le va a gustar a la gente o no... Sabemos cuáles son las canciones preferidas del público y ojalá se repitan los éxitos. Acabamos de grabar nuestro tercer disco que, seguramente, no se publicará hasta después del verano y ojalá tenga algún éxito más.

–Aún no tocan esas canciones en concierto.

–Es un trabajo que aún no podemos presentar en público. Aunque es un momento que esperamos con ansiedad: queremos que la gente escuche las canciones, ver si gustan y tocarlas en directo, que es lo que realmente nos apetece.

–¿Cómo es el proceso de composición de los temas en Viva Suecia?

–No hay una fórmula única como tal. Por lo general, tocamos en el local de ensayo, improvisamos y cuando hay algo que nos gusta, lo grabamos. Otras veces llega alguien con un riff de guitarra, con una línea de bajo, con una letra... Todas las canciones salen del local de ensayo, pero parten de distintas ideas. Somos una banda como tal y las canciones las trabajamos los cuatro.

–Las letras de las canciones están muy cuidadas.

–Estamos muy pendientes de las letras. Aunque son cosa de Rafa, sobre todo, el resto de la banda aportamos algo y siempre estamos con la guadaña para quitar algo que no nos gusta, para cambiar... Rafa escribe de una forma muy peculiar y tiene algo muy curioso: es capaz de transmitir algo sin decirlo directamente y cada cual puede llevarse las letras a su terreno e identificarse con ellas.

–¿Qué es lo último que hacen antes de salir al escenario?

–Yo tengo algún ritual que no puedo contar porque es como un amuleto secreto... Justo antes de salir al escenario todos cantamos "Así fue", un tema que canta la Pantoja, nos abrazamos y nos damos un beso. Eso es justo lo último que hacemos antes de salir a tocar.

