La voz de los que llegaron a Salamanca huyendo de un infierno

A Delia Díez aún le tiembla la voz cuando recuerda su país natal, Argentina, que abandonó hace cuatro años. Entre los paneles de la exposición inaugurada por Cáritas 'Encontrar para encontrarnos' se ve reflejada en las historias que ilustran con relatos y fotografías las pesadas maletas del viaje de ida que supone la huida de un país. "Dejé el país por una situación intolerable con mucha violencia y muerte. Cuando vine llegué con mucho miedo. Miraba para atrás todo el tiempo porque en Argentina me atacaron y me dejaron un mes en la cama", relata sobre la situación que vivió cuando llegó a Salamanca en 2015 con una integración difícil en los inicios. "Entre la gente crecida nos cuesta más encajar", describe.

Hija de salmantinos emigrantes, se guió por los recuerdos de su padre para integrarse en Salamanca con el referente del Tormes. "Ahora mismo mi lugar es el río. Cuando estoy mal, voy a caminar por el Tormes y allí me encuentro", explica en una búsqueda activa de empleo gracias a Cáritas "difícil por la edad y las condiciones de salud". Su reto: que sus hijos puedan venir a Salamanca junto a ella.

También Sanae Zoubir siguió la estela de su marido gracias a la reagrupación familiar desde Marruecos. En su caso, los conocimientos previos de francés le ayudaron a asimilar antes el castellano. Cáritas fue un apoyo esencial en un inicio en el que también coincidió el desempleo de su marido. "Encontré trabajo gracias a Cáritas y nos ayudaron muchísimo con el empleo y la vivienda", recuerda. Cuando le preguntan por el futuro, tan solo tiene buenas palabras para la capital del Tormes donde pretende que sea un hogar permanente para siempre donde seguir adelante con sus dos hijos, una niña de ocho años y un bebé que cumplirá un año en mayo, salmantino a todos los efectos. "Toda mi familia vive en Italia, pero aquí está nuestro hogar. Nos han recibido con los brazos abiertos", explica. Sensibilizar a través de testimonios y realidades sobre la inmigración en la capilla de Fonseca.

