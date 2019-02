Un galeón para dar la vuelta al mundo en plena Salamanca

Entre1519 y 1522, la Nao Victoria logró la mayor hazaña marítima de todos los tiempos. Por primera vez en la historia un barco, que salió y regresó del puerto de Sevilla, consiguió rodear el planeta. Por primera vez en la historia, el hombre atravesó el Pacífico y el sur del Índico, demostró la redondez de la tierra y descubrió una gran ruta comercial.

En el instituto Venancio Blanco han decidido celebrar esta efeméride como se merece. Al final del patio se erige una réplica, a escala casi real, del galeón que dio la primera vuelta al mundo. No importan el frío, las heladas o las lluvias. Cada día, los alumnos de 1º, 3º y 4º de ESO salen del aula y ponen todo su empeño, capitaneados por su profesor de Dibujo Manuel Gutiérrez, para construir con material reciclado la Nao Victoria. Es uno de los relevantes proyectos que se incluyen en la Semana Cultural que se celebrará del 22 al 29 de marzo dedicada a la hazaña.

"Cuando desde el departamento de Extraescolares nos propusieron la idea de construir el barco, me encantó la idea. Yo soy muy dado a obras faraónicas, trabajo mucho el graffiti en edificios y no me daba reparo meterme. Eso sí, al principio, por más bocetos que hacía no se veía creíble, pero una vez fue tomando forma, la cosa cambió", desvela Manuel Gutiérrez, que tras realizar una pequeña maqueta se topó con los planos originales de una reproducción de la Nao Victoria existente en España y el reto se hizo realidad.

"Me conocen en todas las tiendas de retales y chinos", desvela con humor el profesor. Más de medio millar de rollos de papel de telas han sido forrados con plástico por los alumnos para evitar que se estropeasen a la intemperie. Después han sido unidos con juntas y cuerda para alpacas. Todo a base de ensayos y errores. "No es lo mismo construir con madera que con tubos que se doblan y humedecen". Estas semanas lo han comenzado a forrar con tela plástica y han diseñado un sistema para sujetarla con agujeros y cuerdas. "Hemos hecho varias maquetas para calcular bien los pesos y que no se nos vega abajo porque la idea es que subiese gente a la réplica; pero va a estar difícil", agrega Manuel Gutiérrez que no descarta instalar también el velamen.

La gran estructura mide 15 metros de largo, de punta a punta, un tercio más pequeño que los 24 metros del auténtico galeón y se erige sobre un centenar de neumáticos, nivelado con piedras. Un proyecto "vivo" que se completará con un graffiti mural de alusión marina, que estará concluido a finales de marzo y que motiva sobremanera a los alumnos.

