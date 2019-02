El tren Alvia Salamanca-Madrid que sigue "desaparecido"

Renfe todavía no permite la venta de billetes para el primer servicio del Alvia a Madrid a partir del 4 de marzo. Una situación, a falta de dos semanas para la fecha, que ha provocado las quejas de los usuarios, que desconocen aún si la compañía volverá a ofertar este tren y el horario en que lo hará. Precisamente, el horario es la cuestión que está impidiendo la venta. Renfe confirmó hace unas semanas que se está intentando adelantar la hora de salida del primer Alvia a la capital de España, pero han ido pasando los días y la confirmación todavía no ha tenido lugar. Ayer mismo, fuentes de la compañía afirmaban que no había nada definido aún, aunque confiaban en que la situación se aclarase en breve ante la proximidad del 4 de marzo. Hay que recordar que el actual servicio sale de Salamanca a las 6.50 horas y llega a Madrid a las 8.28 horas. La intención de Renfe es adelantar la salida para que llegue antes a Chamartín.

La situación con el Alvia a Madrid no es la única que está pendiente de una solución. También hay otros trenes que conectan con Salamanca y que se están viendo afectados por los ajustes de horarios. Tampoco están disponibles a la venta tres convoys que unen la capital salmantina con Valladolid, lugar clave para muchos usuarios, ya que en la estación vallisoletana se realizan los transbordos para coger trenes con destino al País Vasco y Barcelona.

Renfe tiene restringida la venta del Media Distancia que sale de Salamanca a las 6.00 horas, así como del tren que llega de Valladolid a Vialia a las 20.36 horas y otro que lo hace a las 22.59 horas. La información facilitada por el portal de la empresa ferroviaria indica que van a cambiar de horario a partir del 4 de marzo.

Lo que sí han advertido los usuarios en los últimos días es que Renfe ha modificado los tiempos de viaje de algunos de los servicios. La web refleja que la llegada a Salamanca o al punto de destino de las conexiones que implican un paso por Valladolid se han retrasado en cuatro o cinco minutos, cambios que pueden estar relacionados con el próximo ajuste de horarios que hará la compañía.

