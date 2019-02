Ganemos se resiste a convocar las primarias

Pese a que el 57,06% de los asistentes a la asamblea de Ganemos celebrada el pasado domingo apoyaron la celebración de unas primarias conjuntas con Podemos para conformar la candidatura con la que concurrirán a las elecciones municipales del 26 de mayo, y solo un 37,5% se opuso, los máximos responsables de la agrupación de electores se resisten a convocar el proceso interno.



Después del fracaso de la propuesta de Gabriel de la Mora y Gabriel Risco de conformar una lista "cremallera", que previamente habían pactado, en la que la formación local y el partido de Pablo Iglesias tengan el mismo peso, la directiva de Ganemos defiende en un comunicado que el resultado de la votación de las bases no es suficiente para determinar si se debe acudir a esas primarias. Comicios, por otra parte, a los que Podemos Salamanca ya dejó claro que no está dispuesto a participar en cumplimiento de la orden de su dirección general de que los procesos internos para la elección de candidatos sean exclusivos del partido y no compartidos con otras formaciones. De hecho, los "podemitas" ya cuentan con una lista encabezada por Carmen Díaz que esperaban fusionar con la de la agrupación de electores, una idea que se tumbó en la tensa reunión asamblearia.



Aunque el resultado fue de 105 votos a favor de un proceso conjunto con Podemos frente a 69 en contra —y 10 abstenciones—, la agrupación de electores afirma que "no hay consenso sobre cómo se llevarán a cabo las primarias para las elecciones de 2019, pues los estatutos de la agrupación electoral recogen que se llegará al consenso con, al menos, un 60% de votos favorables". Así, a tres meses de la cita con las urnas, Ganemos se encuentra ante el vacío más absoluto.





