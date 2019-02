Carbayo: "No quiero un Gobierno que se sube en el Falcón haciendo posado con gafas de sol"

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, confía en lograr mayoría suficiente para gobernar la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca. Dentro de las reuniones que está teniendo con los comités de campaña de las distintas provincias, Vázquez ha dejado claro este martes que, frente a las estrategias electorales de otros partidos que salen a pactar en los próximos comicios generales, el PP "no sale a pactar con nadie sino a ganar", y confía en lograr la mayoría suficiente para que "un salmantino gobierne la Junta", por Alfonso Fernández Mañueco, y también para gobernar el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca.

Por su parte, el alcalde de Salamanca y candidato al Ayuntamiento de la ciudad, Carlos García Carbayo ha señalado que no quiere "un Gobierno que se sube en el Falcón haciendo posado con gafas de sol". "Quiero un presidente del Gobierno que piense en Salamanca y no en escribir sus memorias, que se preocupe de generar empleo y no que se ocupe solo de sí mismo", ha añadido. Carbayo ha fijado las bases de su proyecto para una Salamanca a que sea "ciudad del Conocimiento, del español, verde, patrimonial y social".

Mientras, el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, ha hecho un llamamiento a quienes quieran un voto útil para que voten el PP. "Solo hay un partido por el que pasa inevitablemente la alternativa al gobierno de Sánchez y es el PP", afirma.

