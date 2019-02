El otro peligro del barrio de Buenos Aires

El párroco del barrio salmantino de Buenos Aires, Emiliano Tapia, pone de actualidad una denuncia histórica de los vecinos: los enganches ilegales que copan los dos edificios de la Junta de Castilla y León asediados por los okupas. "Los dos tienen viviendas con manipulaciones de la red. Esto supone para el resto de los vecinos un problema serio", confiesa. Por un lado el fraude lleva implícita la presencia y persistencia de personas relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia, además de una situación de impunidad con respecto al resto de vecinos que pagan su factura y, lo más importante, un escenario de inseguridad. "Esto es un peligro, los enganches se hacen de cualquier manera y se pueden generar problemas como que una vivienda eche a arder". El párroco va más allá y denuncia también conexiones ilegales a la red del gas.

Aunque reconoce que por el momento esta actividad no provoca cortes de suministro en el resto del barrio como ocurre en provincias como Granada o Jaén con las plantaciones de marihuana, lamenta que la instalación de cuadros nuevos no ha parado las irregularidades. "Muchos de esos pisos con enganches ilegales acogen actividades de narcotráfico e incluso de consumo de drogas", aclara Tapia.

El cura de Buenos Aires exige que se eliminen estas prácticas con un control claro y directo por parte de los responsables. "Primero deben actuar los propietarios del bloque —la Consejería de Fomento—, segundo hay que hacer un seguimiento de las familias que cometen el delito y, si están relacionadas con el narcotráfico, que se actúe en consecuencia". En cuanto a la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de subir las multas de uno a tres años de consumo se muestra convencido de que no tendrá ningún efecto porque en la práctica totalidad los delincuentes se declaran insolventes. "Lo de la multa no es la solución. Hay que buscar otras vías. En este caso hay que actuar claramente en dos bloques donde se vive con un montón de ilegalidades. Se necesita una actuación definitiva y de autoridad o esto seguirá siendo un cachondeo. Si las decisiones no las toma el propietario lo tendrán que tomar quien corresponda, la Junta de Castilla y León o el Servicio de territorial de Fomento, hacia donde se transfirieron los edificios".

