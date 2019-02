8.000 comunidades de Salamanca tendrán que adaptar las antenas para seguir viendo la televisión

Los instaladores de telecomunicaciones han levantado la voz para urgir al Gobierno a que acelere el segundo dividendo digital, el proceso por el que de nuevo una serie de canales de la TDT van a cambiar de frecuencia para dejar espacio libre a la tecnología de internet 5G. La modificación afecta a los ciudadanos, porque para poder ver las nuevas emisiones resultará necesario adaptar las antenas de los edificios colectivos. La petición de los instaladores responde a que tanto los fabricantes de los equipos como ellos mismos necesitan tiempo suficiente para poder realizar las adaptaciones en las comunidades de vecinos y el plazo para hacerlo acaba el 1 de junio de 2020. Aunque la fecha parece estar lejana, lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía no ha aprobado el Real Decreto que debe regular el proceso y con unas elecciones generales inminentes, o se hace en las próximas semanas, o ya habría que esperar hasta después del verano.

El plan de la administración para llevar a cabo el segundo dividendo digital ya se ha incumplido, de hecho. Antonio Mateos, presidente nacional y provincial de los instaladores, recuerda que los plazos acordados con el Ministerio fijaban que en mayo o junio podrían comenzar las adaptaciones de antenas. "Al estar aún sin aprobar el Real Decreto, ahora como muy pronto podremos hacerlo en septiembre, si no hay más retrasos", apunta. En el anterior dividendo digital para liberar frecuencias para el 4G hubo importantes problemas. Apenas tuvieron tres meses inicialmente los instaladores para realizar el trabajo, una tarea imposible y que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a otorgar una prórroga y, aún así, hubo edificios que tuvieron que adaptarse una vez terminado el plazo.

Antonio Mateos recuerda que el Real Decreto es muy importante para el proceso. El texto se encuentra ahora en la fase de alegaciones y de participación pública, trámite que no finalizará hasta el 18 de febrero. Por lo tanto, el actual Gobierno socialista apenas tendrá margen para aprobarlo a tiempo al haber una convocatoria de elecciones el 28 de abril. Si no lo hace antes de los comicios, el nuevo Ejecutivo, si sale alguno, lo hará pero no antes de la vuelta del verano, lo que acortará mucho el periodo para hacer las adaptaciones de antenas colectivas.

Hay que recordar que para poder empezar los trabajos es necesario que antes comiencen a emitirse los canales por las nuevas frecuencias y que se mantengan durante un tiempo con las antiguas. Este proceso iba a comenzar el pasado enero, pero no lo ha hecho por los retrasos, por lo que los instaladores no han podido comenzar. En Salamanca han de actuar en 8.000 comunidades de vecinos, donde hay 105.000 viviendas y más de 178.000 residentes. Los cambios, en principio, no afectan a las viviendas unifamiliares que tienen antena propia.

Otro problema ha surgido en las últimas fechas. La adaptación costará entre 120 y 450 euros en función del tipo de instalación que tenga el edificio. El Gobierno se comprometió a que habría ayudas para las comunidades de vecinos, pero al no haber presupuestos en 2019 y estar prorrogados los del año pasado, no hay partida específica para las subvenciones. La única salida posible es que la convocatoria se haga con cargo a las cuentas de 2020, extremo que deberá confirmar el próximo Ejecutivo que salga de las elecciones.

Los canales que van a cambiar de frecuencia

Los canales de televisión que cambian en el segundo dividendo digital son 13, los que están situados en la banda de 700 megaherzios. En Salamanca se trata de La 1, La 1 HD, La 2, La 2 HD, 24h, Clan, CyL7, CyL7 HD, CyL8, Gol, Dmax, Disney Channel y Paramount Network. En el caso de que las comunidades de vecinos no adaptan las antenas colectivas, en junio de 2020 dejarían de verlas.

