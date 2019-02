Puente Ladrillo se tiñe de solidaridad en sus premios

El apellido Romo está ligado de manera indisoluble a Puente Ladrillo por el carisma y la entrega del antiguo párroco del barrio, Antonio Romo. El turno este domingo fue para su hermana, la profesora Carmina que se remontó a los orígenes de Puente Ladrillo para recordar que la solidaridad "está en las raíces del barrio".



Citó a Quevedo para señalar que "uno a uno, todos somos mortales; juntos, somos eternos" para reconocer que en los orígenes del barrio todos prestaron sus manos para llevar el agua cuando la fuente más cercana se encontraba a más de un kilómetro y las calles estaban sin asfaltar, inaccesibles por el barro durante los días de tormenta.



Carmina se sirvió de la música para que sus palabras resonarán fuerte en los locales parroquiales de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Varios jóvenes entonaron la canción "somos familia" antes de que la profesora se pusiera en el papel de Robbie Williams en el 'Club de los Poetas Muertos' para manifestar que lo propio del ser humano es "es arriesgarse". "Hemos nacido para colaborar entre todos, y sino no estaremos completos". En la misma línea, explicó el "carácter de gratuidad" que ha envuelto todas las acciones de las asociaciones y colectivos de Puente Ladrillo para mandar un último "brindis de alabanza" al barrio y a sus gentes. "Ladrillo a ladrillo, haciendo familia y haciendo barrio", concluyó.



Tras el emotivo pregón llegó el turno de los reconocimientos de los Premios Solidaridad. El primero fue para los hermanos Rubén y Daniel Martín, éste último no pudo asistir por estar en un evento deportivo. En sus 18 años residiendo en el barrio, han hecho de la discapacidad un valor para afrontar las barreras. "Será un mundo mejor si nos unimos todos", agradeció Rubén mientras recogía el galardón. Recibió una vasija de barro, una agenda realizada por la Asociación Síndrome de Down y una placa conmemorativa.



También fueron premiados, vecinos ejemplares del barrio como Encarna, que recogieron el premio sus nietos, Marco y Noel; o una familia de Puente Ladrillo la que no se facilitaron los datos por su lucha y entrega con la discapacidad. El representante de los mayores, Alipio Encinas, se lo llevó a casa con posterioridad. "Todos sabéis quien son. Cuando les veáis por la calle se merecen un aplauso", reconocía. El último agradecimiento fue dirigido para la familia de Alberto Méndez, histórico líder vecinal de Puente Ladrillo fallecido el pasado mes de mayo.





