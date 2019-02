La maestra centenaria avanzada a su tiempo que dio clase en Salamanca

Hija de agricultores de Cabañas de Sayago (Zamora), Pepa Sánchez Panero siempre tuvo claro que lo suyo no era el campo, a lo que se dedicaban sus hermanos, sino la enseñanza. Cien años acaba de cumplir esta maestra rural afincada en Salamanca, entregada a su vocación y avanzada a su tiempo, que logró cumplir su sueño en tiempos de guerra civil y dictadura.

Mujer comprometida que pasó por diversas escuelas de las provincias de Soria y Zamora hasta recalar en Pías, en la frontera zamorana con Galicia, donde, a base de exigencia y dulzura a partes iguales, enseñaba a leer a los niños más humildes de esos pueblos olvidados y azotados por las miserias de la postguerra. Con una memoria privilegiada, apasionada de la geografía y la historia, Doña Pepita, como la conocían, no sólo se dedicaba a la enseñanza en horario escolar sino que por las tardes reforzaba conocimientos a esas niñas que acababan dejando las aulas para dedicarse a las tareas del hogar o a otras labores por necesidad. Fue una maestra que dejó huella en muchas alumnas y algunas se lo agradecieron en un emotivo homenaje que le brindaron hace dos años. "Se me llenaron los ojos de lágrimas", recuerda ella.

En el aparador de su salón, junto a los globos, guirnaldas y velas de los 100 años de la celebración familiar, lucen numerosos ramos de flores de tanta gente que adora a Pepa, entre ellos, el de sus alumnas. Esta centenaria, que se jubiló, muy a su pesar, como profesora en el colegio Alfonso X El Sabio del barrio de San José de Salamanca, confiesa que está totalmente satisfecha de la vida que ha tenido.

Una vida en la que ha dado lo mejor a su gran familia, siempre unida. "Los momentos más bonitos que he vivido han sido los bautizos de los niños", subraya. Sus tres hijas María José, María Luisa y María Isabel, sus seis nietos Francisco, Raúl, Lorena, María Luisa, María y Javier, sus 10 bisnietos y sus sobrinos arroparán a la matriarca en una misa de acción de gracias y una comida que seguro no olvidará. En la memoria también permanece su marido, Domingo Vasalo, fallecido hace 32 años. "Le conocí en mi pueblo cuando era el secretario. Fue un flechazo y me casé con él a los 31 años", revela Pepa que a sus cien años no pierde ni un ápice de coquetería. En su pueblo todos la recuerdan con el carmín en el bolsillo y los tacones de aguja pisando el barro de casa al colegio. "Me levanto, me lavo y me arreglo aunque sea para estar en casa", confiesa la centenaria que no sale a la calle sin sus tacones aunque sea ayudada por el bastón y para comprar el pan a la vuelta de la esquina.

Pese a que un ictus hace cinco años le restó agilidad mental, movilidad y autonomía en casa, Pepa no quiere oír hablar ni de andadores, silla de ruedas o residencias. Golosa confesa, excelente cocinera y costurera, y muy religiosa, Pepa acude semanalmante a misa a Cristo Rey, dona parte de su pensión a organizaciones sociales, mantiene sus ratos de lectura, sigue las noticias y espera a que llegue el verano, su época más feliz cuando disfruta en su casa del pueblo, en Villanueva de la Sierra.

Sacrifican 50 reses en Guijuelo sin identificar tras recibir un anónimo

Multas de entre 4.000 y 6.000 euros para los 22 ultras del Salamanca UDS y el Burgos que participaron en una pelea

La lengua típica de estas localidades salmantinas, en peligro